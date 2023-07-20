موعد المؤتمر الصحفي لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية وبخاصة جماهير الزمالك موعد المؤتمر الصحفي الذي للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

حيث وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدعوة لجميع وسائل الإعلام وصفحات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي لحضور المؤتمر الذي وصفه بالهام لكشف عدد نت الحقائق والكواليس حول الأزمات التي يمر بها النادي مؤخرا.

موعد المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد المؤتمر والذي تقرر عقده في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بالصالة المغطاه بنادي الزمالك.

الزمالك يستعد للبطولة العربية للأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض منافسات البطولة العربية للأندية حيث يلتقي نظيره فريق الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة 28 يوليو، بالجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة العربية.

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