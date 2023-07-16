البورصة تناقش تأسيس رابطة تجمع البورصات الأفريقية فى مؤتمر نوفمبر القادم

27 دولة تشارك

تستضيف البورصة المصرية برئاسة رامى الدكانى المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية والجمعية العمومية للاتحاد، والمتوقع عقده فى نوفمبر المقبل لعام 2023.

متوقع أن يحضر المؤتمر 300 زائر ما بين مستثمرين فى الأسواق المالية، وأعضاء فى جهات وهيئات رقابية وتنظيمية وخبراء فى الاستثمار وأسواق المال وبعض الوزراء الأفارقة.

يتضمن المؤتمر العديد من الحلقات النقاشية تعرض بعضًا من القصص الاستثمارية الناجحة والنقاشات الاقتصادية والتكنولوجية، كما من المزمع أن تنظم البورصة المصرية فعالية خاصة بسوق الكربون الطوعى بقارة أفريقيا على هامش المؤتمر.

يقع اتحاد البورصات الأفريقى فى مدينة نيروبى بدولة كينيا، ويبلغ عدد أعضائه 27 بورصة أفريقية تمثل 27 دولة، وترأس بورصة بتسوانا الدورة الحالية.

يهدف الاتحاد إلى إنشاء رابطة بين البورصات الأفريقية للتعاون المشترك وتبادل المعلومات والمواد الفنية والتعليمية والخبرات والعمل على تفعيلها، ونشر فكرة إنشاء أسواق مالية فى جميع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تطوير معايير موحدة للتدريب والمهنية فيما بين البورصات الأعضاء وكذا الأطراف المتعاملة بها.

كما يعمل الاتحاد على تطوير معايير موحدة للإصدار والقيد والتسويات ودعم تطوير وتسويق المنتجات والخدمات بأسواق المال الأفريقية، وأيضاً بحث ودراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البورصات الأعضاء وكذا نشر المعلومات وعقد المؤتمرات والندوات والمعرض للتعريف بدور البورصات الأفريقية.

وتتمثل محاور التعاون بين البورصة المصرية مع اتحاد البورصات الأفريقية فى العديد من النقاط، ومن أهمها أن البورصة المصرية قد ساعدت فى إنشاء الاتحاد بشكل مادى ومعنوى، كما استضافت البورصة المصرية اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد أعوام 2005و2007و2012 و2015 و2017 وتم انتخاب البورصة المصرية لعضوية اللجنة التنفيذية لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية 2022.