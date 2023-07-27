تنفيذ صفقة على أسهم فوري بقيمة 36.4 مليون جنيه

شهدت البورصة خلال جلسة اليوم تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في إطار نقل ملكية أسهم نظام الإثابة والتحفيز.

قالت البورصة أنه تم خلال جلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة على أسهم فوري لعدد 12.879 مليون سهم بقيمة إجمالية 36.447 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

سجلت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية صافي ربح بلغ 142.05 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 47.83 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر نحو 122.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 28.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.