البرلمان يشيد بقرارت السيسي بشأن المنح الدراسية بالصعيد

أشاد عدد من نواب البرلمان، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي توجيهات الرئيس السيسي اتساقا مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بالاهتمام الشامل الذي يقدمه الرئيس السيسي بجميع محافظات الجمهورية وعلى راسها صعيد مصر وخير دليل على ذلك توجيهات بشأن منح للطلاب المتفوقين من أبناء الصعيد فى الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

منح دراسية لأبناء الصعيد

وتُجدر الإشارة إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتوجيهات من الرئيس السيسي أعلنت عن تخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماعه الأخير لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذا للدور المجتمعي للشركة، خاصةً في ظل المبادرة التي يرعاها الرئيس السيسي واتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

تنمية شاملة للوجه القبلي

ولا تقتصر توجيهات الحكومة على المنح الدراسية بحسب، بل تمتد لإحداث تنمية شاملة بجميع أنحاء الصعيد من خلال الخطة التى وضعتها الحكومة لإحداث تنمية شاملة فى الصعيد، تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التى تستهدف الحكومة منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة والصعود بمعدلات النمو الصناعى، وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى فضلًا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد.

كما عكس تفقد الرئيس السيسي، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، الاهتمام باستكمال جهود التنمية المكانية وامتدادها في كل ربوع مصر، وسط ما تعطيه الدولة من أولوية متقدمة لمحافظات الصعيد وتنمية شبه جزيرة سيناء.