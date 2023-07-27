سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الخميس

استقرت أسعار صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، في جميع البنوك العاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 27 يوليو، فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة

وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) أمس الأربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير فى يونيو الماضى فى استجابة للبيانات التى أظهرت تباطؤ فى معدل التضخم.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى - فى ختام اجتماعاتها أمس - رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022

جاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالآتى:

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وبلغ سعره فى بنك البركة 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 34.06 للشراء، و34.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.74 جنيه للشراء، 40.03جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.68 جنيه للشراء، 35.94 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.27 جنيه للشراء، و23.43 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.57 جنيه للشراء، و4.60 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.95 جنيه للشراء، 2.98 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.88 للشراء، 22.13 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.30 جنيه للشراء، 4.33 جنيه للبيع.