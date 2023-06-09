مصرع لاعب منتخب مصر للكونغ فو بالاسكندرية

توفى الطفل أحمد ابراهيم لاعب منتخب مصر للكونغ فو، في المستشفى، بعد أن تعرض قبل أيام لحادث سير بعدما صدمته دراجة نارية مما أدي إلى دخوله المستشفي بالعناية المركزة إثر الحادث إلا أنه فارق الحياة مؤخرا.

كان اللواء خالد النبراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد تعرض الطفل المجنى عليه اللاعب الراحل كان بصحبة شقيقه وتعرضا لحادث سير أثناء سيرهما بأحد شوارع الإسكندرية، حيث صدمهما شخص يستقل دراجة نارية في منطقة العجمي بالإسكندرية.

تبين أن اللاعب الراحل أحمد إبراهيم تم نقله بعد الحادث إلى أحد المستشفيات، ونتيجة تدهور حالته الصحية بعد الحادث تم إيداعه في العناية المركزة، بعدما دخل في غيبوبة تامة، نتيجة إصابته بنزيف في المخ والمعدة ورشح في المخ والرئة، إلى أنه فارق الحياة اليوم متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها نتيجة الحادث الذي وقع منذ أكثر من أسبوع.

وحسب ما ذكرته المصادر، حرص مسئولو اتحاد الكونغ فو على متابعة حالة اللاعب بعد إصابته في حادث السير، وتواصلوا مع أسرة اللاعب عقب إعلان وفاته، وحرص اتحاد الكونغ فو على حضور بعض مسئوليه لـ جنازة اللاعب ومراسم العزاء التي أقامتها أسرته.

ونعى اتحاد الكونغ فو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللاعب الراحل أحمد إبراهيم، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.