تغيير مسمى مدارس التعليم الفني التجاري 2024

كشف الدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، عن تغيير مسمى مدارس التعليم الفني التجاري لمواكبة التطور في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، وأوضح مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن المسمى الجديد لتلك المدارس سيكون "فن تك" تكنولوجيا المال.

ونوه مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنيبأن تطبيق المسمى الجديد سيكون بدءًا من العام الدراسي 2024-2025، بعد الانتهاء من تطوير جميع المناهج الدراسية.

تطوير مناهج التعليم الفني التجاري

ولفت مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إلى تحديث نحو 70 في المائة من مناهج المدارس الفنية، وتغيير عدة تخصصات في مدارس التعليم الفني التجاري لتلائم متطلبات سوق العمل الحالي.

وأشار مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إلى تطوير التخصصات في المدارس التعليم الفني التجاري، بعد الاتفاق مع القطاع الخاص لمعرفة متطلبات سوق العمل وتغيير التخصصات حسب الاحتياجات.

وأكد مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إضافة تخصصات جديدة إلى التعليم الفني التجاري، مثل: المبيعات sales والتسويق marketing وتجارة التجزئة.

ونوه مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بأن هناك عدد من التخصصات لم تعد مطلوبة في سوق العمل وبالتالي تم تغييرها مثل السكرتارية.

خطة تطوير التعليم الفني

تعتمد استراتيجية تطوير التعليم الفني على خمسة محاور تعمل عليها وزارة التربية والتعليم بشكل متوازي من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية.

وتتضمن محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني تحسين الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (اتقان).

كما تتضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني تبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

وتشتمل استراتيجية تطوير التعليم الفني أيضًا مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير العملية التعليمية من خلال المشاركة في وضع المناهج وعملية تقييم الطلاب.

كما شملت استراتيجية تطوير التعليم الفني على إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي لاقت إقبالا كبيرا من جانب طلاب الشهادة الإعدادية، وبلغ عدد المدارس التي بدأت بها الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 41 مدرسة.