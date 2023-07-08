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السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط مخدرات بـ 500 ألف جنيه في الشرقية والإسماعيلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات “الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى”، ومديريتى أمن "الإسماعيلية – الشرقية" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، من رصد نشاط لعدد من العناصرالإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة “القصاصين – بلبيس” مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم حيث تم ضبط أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما “50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول”.

 

كما نجحت جهود الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس،وبحوزته “12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – هاتف محمول”

 

 وكذلك ضبط إحدى السيدات “لها معلومات جنائية” حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتها “كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول” وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 475 ألف جنيه تقريباً.

 

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