شركات التكنولوجيا ترفض قانون التحقق من عمر وسائل التواصل الاجتماعي

شركات التكنولوجيا تقاضي أركنساس بسبب قانون التحقق من عمر وسائل التواصل الاجتماعي، يقول ميتا وتيك توك وآخرون إن الدولة تنتهك حقوق حرية التعبير.

صناعة التكنولوجيا ليست مسرورة بقانون أركنساس الذي يتطلب فحوصات عمرية لوسائل التواصل الاجتماعي. رفعت شركة NetChoice، وهي مجموعة تجارية متخصصة في التكنولوجيا تضم Google و Meta و TikTok، دعوى قضائية ضد ولاية أركنساس بشأن انتهاكات دستور الولايات المتحدة المزعومة في قانون أمان وسائل التواصل الاجتماعي.

يُزعم أن الإجراء يتعامل مع حقوق حرية التعبير في التعديل الأول من خلال جعل المستخدمين يسلمون البيانات الخاصة من أجل الوصول إلى الشبكات الاجتماعية.

كما يجادل NetChoice بأنه يستولي على عملية صنع القرار من العائلات.

يعتقد التحالف أيضًا أن القانون يضر بالخصوصية والأمان من خلال جعل شركات الإنترنت تعتمد على خدمة طرف ثالث لتخزين وتتبع بيانات الأطفال.

غالبًا ما لا يعرف سكان الولاية أو يرتبطون بالخدمة، كما تدعي NetChoice، ومن المفترض أن تكون الشركة الخارجية "هدفًا رئيسيًا" للمتسللين.

وفقًا للدعوى، يحاول القانون تنظيم الإنترنت خارج قوانين الولاية بينما يتجاهل القانون الفيدرالي.

نظرًا لأن أركنساس لا يمكنها التحقق من الإقامة دون الحاجة إلى البيانات، فهي تطلب فعليًا من الجميع تقديم المستندات.



قال المدعي العام للولاية تيم جريفين لـ Engadget في بيان إنه يتطلع إلى "الدفاع بقوة" عن قانون أمان وسائل التواصل الاجتماعي.

يتطلب القانون التحقق من العمر لجميع المستخدمين من خلال تقديم رخص القيادة وغيرها من الطرق "المعقولة تجاريًا".

يحتاج أي شخص أقل من 18 عامًا أيضًا إلى الحصول على موافقة أحد الوالدين. هناك استثناءات يبدو أنها تغطي الشبكات الاجتماعية الرئيسية والفئات المرتبطة بها، مثل تلك الخاصة بـ "الشبكات المهنية" (فكر في LinkedIn) أو مقاطع الفيديو المسلية القصيرة (مثل TikTok).

تعد متطلبات أركنساس جزءًا من اتجاه أكبر بين السياسيين للمطالبة بالتحقق من العمر لوسائل التواصل الاجتماعي. لقد أقرت ولايات مثل يوتا وكونيكتيكت وأوهايو قوانين مماثلة أو تفكر فيها، في حين اقترح السناتور جوش هاولي مشروع قانون فيدرالي يحظر جميع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. يمكن أن يضر هذا الاستخدام بالصحة العقلية من خلال تقديم نظرة منحرفة للعالم وتشجيع الإدمان.

ليس هناك ما يضمن نجاح الدعوى. إذا حدث ذلك، فقد يؤثر ذلك على محاولات مماثلة للتحقق من الأعمار من خلال البيانات الشخصية. إذا تم اعتبار نهج أركنساس غير دستوري، فقد تضطر الدول الأخرى إلى التخلي عن جهودها الخاصة.