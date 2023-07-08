كشف حصاد إنجازات التعليم في عهد الرئيس السيسي

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من الإنجازات المهمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023.

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، كــفء وعــادل، ومســتدام.

وترتكز (رؤية مصر 2030) في مجال التعليم قبل الجامعي على الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التالية: تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

إنشاء وتطوير المدارس

وتمكنت وزارة التعليم بإنجاز 7630 مشروعًا، وإضافة عدد الفصول يبلغ 117591 فصلًا دراسيًا.

توظيف التكنولوجيا في التعليم

وتمكنت وزارة التعليم من تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية بتجهيز (9249) معملًا في (9249) مدرسة، وتجهيز (27439) فصلًا مطورًا في عدد (3260) مدرسة، وتوصيل (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسة لمرحلة التعليم الثانوي، وكذلك التوصيلات الداخلية، بنسبة إنجاز (100%).



كما تمكنت وزارة التعليم من تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة، والانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتوفير (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز (100%)، توفيرعدد (3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018 /2019، 2019 /2020، 2020/ 2021) بنسبة إنجاز (100%).



واستكملت تجهيز 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب 5 آلاف متدرب على توظيف التكنولوجيا في التعليم.

تطوير المناهج الدراسية

بدأت وزارة التعليم فس تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الخامس من المرحلة الابتدائية، وأعدت أدلة التوكاتسو للصف الثاني الابتدائي بالمدارس العادية والمدارس المصرية اليابانية.



وتمكنت وزارة التعليم من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف والتخصصات المختلفة، واستكمال تنفيذ الكتاب الإلكتروني التفاعلي لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل، وإعداد التدريبات والاختبارات التفاعلية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.



وانتهت وزارة التعليم من إعداد الإطار العام لمناهج رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي بمركز تطوير المناهج بالوزارة، وإعداد الإطار العام لبرامج ذوي الإعاقات غير المدمجين، للصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وراجعت وزارة التعليم المواد التعليمية الرقمية (DLOs) المقدمة من عدد من الشركات (بريتانيكا، يوريكا، لونجمان، نهضة مصر، وغيرها) في مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الفلسفة)، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي لـ (2400) عنصر رقمي تعليمي.

تطوير نظام التقويم

نفذت وزارة التعليم أكبر منظومة امتحانات إلكترونية للمرحلة الثانوية حيث تم: امتحان وتقويم (1,2) مليون طالب إلكترونيًا في امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، وتصحيح (10,4) مليون امتحان إلكتروني لضمان دقة التقييم.

وتمكنت وزارة التعليم من تقييم أكثر من (19) مليون مشروع بحثي للطلاب إلكترونيًا، وتحديث نظم التقييم ووضع الأسئلة بما يناسب تطور نظم التعليم العالمية، وتأسيس بنك أسئلة لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية لضمان موضوعية وعدالة عملية وضع الامتحان واستبعاد العامل البشري منها.

وتنفيذ امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بنظام الأسئلة الموضوعية، مع الاعتماد على التصحيح الإلكتروني لجميع الأوراق الامتحانية لأكثر من (700,000) سنويًا لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منذ عام 2021/ 2022.

إطلاق مجموعات الدعم المدرسي

أطلقت وزارة التعليم مجموعات الدعم المدرسي والتي تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك مقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.



وتوجد مجموعة من الضوابط لتنظيم مجموعات الدعم وهي: مجموعات الدعم اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين: (الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وتُراعي أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، ويُحدد مدير عام الإدارة التعليمية المختص- بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية " لغات" لجميع المراحل.

تحسين أحوال المعلمين

قام مجلس النواب بإقرار حزمة من المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم على النحو التالي: يستفيد منها (٢,١) مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام بتكلفة (٦,٦) مليار جنيه، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.



ومن تلك المزايا زيادة بدل المعلم ٥٠٪ من قيمة هذا البدل في 30 /6 /2020، وزيادة حافز الأداء الشهري: (٥٠٪) من قيمة هذا الحافز في 30 /6 /2020، وزيادة مكافأة الامتحانات: (٢٥٪) من قيمة المكافأة المقررة في 30 /6 /2020، وحافز إدارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيهًا للمدير والوكيل، وتوسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ إلى ٤٧٥ جنيهًا بخلاف حافز الادارة المدرسية.

تعيين المعلمين

انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.



وبلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى ١٤٠ ألفًا، فى حين أن الوزارة طلبت تعيين ٣٠ ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال الى الصفوف الثلاثة الأولى فى المرحلة الابتدائية، كم أن من بين الـ١٤٠ ألف متقدم كان هناك ١١٠ آلاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل إلى الامتحان ٩٥ ألفًا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ٢٨ ألفًا، وبالتالى أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.



وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل برنامجين تدريبيين للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، الأول برنامج تأهيل تربوى للتعلم النشط مدته ٤ أيام والبرنامج الثانى خاص بالتدريب واللياقة البدنية والذهنية الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح داخل الفصول وأيضًا لتثقيفهم وتعريفهم بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة باعتباره جزءا مهما الولاء والانتماء للمعلم، ثم بعد ذلك يتم إحضار المعلمين الجدد إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال إجراءات الكشف الطبى والرياضى وعمل كشف الهيئة، مما يؤكد وجود آلية لانتقاء المعلمين فى مصر تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشري.



كما قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.



إتاحة التعليم للجميع دون تمييز بلغ إجمالي مشروعات بناء وتوسعة وإحلال المدارس التي تم الانتهاء منها من 2014 وحتى تاريخه عدد (7630) مشروعًا بإجمالي (117591) فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية قدرها (39) مليار جنيه.

توفير الكتب المدرسية

وفرت وزارة التعليم الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية بإجمالي 1,083,646,330 خلال الفترة من 2020 وحتى تاريخه.

تغذية المدارس بالوجبات

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (160) بتاريخ 15 /9/ 2021 بالتعاقد مع شركة سايلو فودز في إطار تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي 2021 /2022 وتم تقديم التغذية المدرسية لجميع محافظات الجمهورية.

توفير مدارس متميزة لمتوسطي الدخل

المدارس المصرية اليابانية

شغلت وزارة التعليم 51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة، وتم إيفاد عدد (3) بعثات من المعلمين المصريين إلى اليابان للتدريب على أنظمة التعليم الحديثة وأنشطة التوكاتسو ونقل التجربة إلى مصر، وتدريب (700) معلم بالمدارس المصرية اليابانية في مصر على رفع كفاءة اللغة الإنجليزية، وتدريب عدد (2984) معلمًا على أنشطة التوكاتسو، ومنهج نظام التعليم الجديد، وذلك لتحسين الأداء التربوي داخل المدارس، واستقدام مديرين مدارس يابانيين للعمل كمشرفين يابانيين على المدارس، وتم الإشراف على معظم المدارس.

مدارس المتفوقين

وهي مدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتاح الالتحاق بها للطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.



وأنشأت وزارة التعليم تسعة مدارس للمتفوقين بداية من عام 2014 ليرتفع عدد مدارس المتفوقين إلى (11) مدرسة بالعام (2017 /2018)، ووصل عدد مدارس المتفوقين عام 2022 /2023 إلى (19) مدرسة، في عدد (18) محافظة.



ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة عدد مدارس المتفوقين لتصبح هناك مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية.

المدارس الدولية الحكومية

هي مدارس حكومية دولية ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط، تدار عن طريق الوزارة بالشراكة مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وعددها (20) مدرسة.



مدارس النيل هي مدارس تطبق شهادة النيل الدولية وهي شهادة مصرية مصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية، ووصل عدد المدارس إلى (14) مدرسة بمحافظات ومدن: السادات، دمياط الجديد، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، القاهرة الجديدة (الأندلس والياسمين)، والشروق، الشيخ زايد، والعبور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، المنوفية، الأقصر، المنيا.



وجارٍ افتتاح (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2023.

المدارس الرسمية للغات

هي مدارس رسمية تقدم نفس الخدمة التعليمية المقدمة بالمدارس الخاصة لغات بتكلفة أقل بكثير.

وبلغ عدد المدارس حالياً 1138 مدرسة رسمية لغات + 119 مدرسة رسمية متميزة + 8 مدارس رسمية متميزة لغات (لغة أولى فرنسية).

وتشتمل كل مدرسة من هذه المدرسة على المراحل الأربعة للتعليم قبل الجامعي: رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي العام.

محو الأمية وتعليم الكبار

تم محو أمية عدد (3,977,844) مواطنًا من 1 /7 /2014 حتى 30 /9 /2021، رغم المعوقات الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.



المشاركة المجتمعية لوزارة التعليم تتعاون وزارة التعليم مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة لتعزيز الخدمة التعليمية وتحسينها، من خلال المساهمة في توفير عدد (128) فصل مجتمعي جديد، وتوفير عدد (580) قاعة رياض أطفال منشأة داخل الجمعيات، وبناء عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية بإجمالي (109) مدارس، وصيانة البنية التحتية لعدد (457) مدرسة (ابتدائي-إعدادي-ثانوي)، وتحويل البيئة الفيزيقية لعدد (357) مدرسة تعليم عام لتكون مدارس دامجة، وتنفيذ توعية صحية وقوافل طبية لعدد (1281) مدرسة (ابتدائي إعدادي – ثانوي)

دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة

اهتمت وزارة التعليم بالتنمية المهنية لمعلمي وإخصائي ذوي الإعاقة والدمج والموهوبين: فقامت بتدريب المعلمين، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين لتنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة (2661) طالبًا، وإنشاء (14) مركزًا للتفوق والموهبة لطلاب التربية الخاصة، وإنشاء (18) مركزًا للموهوبين في (10) محافظات منذ يناير 2016.



التعلم عن بعد عملت وزارة التعليم على توفير العديد من المنصات لضمان استمرار عملية التعلم بفاعلية في ظل انتشار فيروس كورونا وقرار تعطيل الدراسة في المدارس بداية من منتصف شهر مارس 2020.



وأتاحت وزارة التعليم بريد إلكتروني رسمي موحد بالإضافة إلى مجموعة تطبيقات Microsoft office، لعدد (20) مليون طالب، وأطلقت قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2، مدرستنا 3) لبث الدروس التعليمية لمختلف المراحل التعليمية وفق لجدول بث أسبوعي يتم الإعلان عنه بداية من العام الدراسي الحالي 2020 /2021، بالإضافة إلى القنوات التعليمية التي يبثها قطاع القنوات المتخصصة.



وأطلقت وزارة التعليم "منصة الحصص الإلكترونية" بهدف توفير طرق تعلم جديدة وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمه معلمون خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة.



كما اطلقت وزارة التعليم منصة التواصل Edmodo.org لإتاحة التواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد، حيث تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة من التواصل مع معلميهم كما لو كانوا في المدرسة، وذلك لشرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.

وأطلقت وزارة التعليم منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg لبث المراجعات لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، قبل امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

المراكز الاستكشافية بلغ عدد المراكز الاستكشافية (54) مركز موزعين على (27) مديرية على مستوى الجمهورية، وعدد الطلاب المستفيدين من التدريب على المشاريع العلمية بالمراكز الاستكشافية (8527) طالبًا.

الرعاية التأمينية

بلغ عدد الطلاب المستفيدين من التأمين، والطلاب المستفيدين من الإعانة الاجتماعية، والطلاب المستفيدين من العلاج (نسبة عجز)، والطلاب المستفيدين من العلاج (سكر / أورام) في جميع المراحل إجمالي (6892) طالبًا.

الأنشطة الطلابية والمسابقات

استهدفت خطة الوزارة منذ عام 2014 إعادة الأنشطة للمدارس مرة أخرى بكل أنواعها: رياضية، كشفية، ثقافية، اجتماعية، علمية، في المدارس القائمة بالفعل، وكذلك المنشأة حديثًا.



وخلال العام الدراسي 2022 / 2023 تركزت استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تخصيص يوم للأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بهدف المشاركة في اكتشاف مواعب الطالب والاستثمار فيها، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة.



وشهد العام الدراسي 2022 / 2023 عودة المسرح المدرسي من خلال إطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفنون وهو ما يستهدف بناء شخصية الطالب الثقافية والفكرية وترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها.