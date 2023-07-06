فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم في مدارس المتفوقين STEM، ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2023-2024 إلكترونيًا.

يفتح باب التقديم في مدارس المتفوقين في الفترة من 5 يوليو 2023 إلى 25 يوليو 2023، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه قد تقرر إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين STEM في الفترة من يوم السبت 12 أغسطس 2023 وحتي يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، ومدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، وحتى يوم الخميس 17 أغسطس 2023 للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين:

تتضمن الشروط العامة للتقديم في مدارس المتفوقين أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2023 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

تتضمن الشروط الخاصة للتقديم في مدارس المتفوقين أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة، وأن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، العلوم.

بالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم في مدارس المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 درجة فأكثر بنسبة 90% بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى: طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات: عدد "2" صورة شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

شروط التقديم الورقي في مدارس المتفوقين:

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم الى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني، وهم الفئات الآتية:

١. طلاب أبناؤنا في الخارج، وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون لشروط التقدم.

٢.الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.

٣. الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من إكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.

٤. الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن، وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.

٥. طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

٦. الطلاب المصريون فقط والمستوفون لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

أضافت وزارة التربية والتعليم أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى ولم يستوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدَّموا فعليًّا بأوراقهم.