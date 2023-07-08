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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة ألعاب القوى تصل القاهرة بذهبيات دورة الألعاب العربية بالجزائر

بعثة منتخب مصر لألعاب
بعثة منتخب مصر لألعاب القوى

إستقبل مسئولو اللجنة الأولمبية بمطار القاهرة اليوم بعثة منتخب مصر لألعاب القوى العائدة من الجزائر بعد نهاية مشاركتها بدورة الألعاب العربية وتحقيق 5 ميداليات ذهبية.

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وحقق منتخب ألعاب القوى خمس ميداليات ذهبية بأربعة لاعبين فقط شاركوا في المنافسات بواقع 2 ميدالية ذهبية إسراء عويس في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في الجزائر ببعثة رمزية في ألعاب القوى ورفع الأثقال.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على تهنئة بعثة ألعاب القوى والإشادة بالمشاركة القوية في دورة الألعاب العربية وتحقيق خمس ميداليات بمشاركة أربع لاعبين وسط أداء مميز ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وشهد استقبال بعثة ألعاب القوى في مطار القاهرة استقبال وتهنئة اللاعبين على النتائج المميزة التي تحققت حيث تواجد في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة باللجنة الأولمبية.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

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