أسعار شواطئ الإسكندرية وشروط دخول الشاطيء المجاني.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتيح 5 شواطئ بسعر رمزي يصل إلى 5 جنيهات، إضافة إلى الشاطئ المجاني الذي خصص فيه جزء لذوي الهمم والمكفوفين.

وأوضح أن أسعار تذاكر الشواطئ المؤجرة البالغ عددها 64 شاطئًا تبدأ من 10 جنيهات حتى 25 جنيها، كاشفًا أن طول الشاطئ المجاني يصل إلى 230 مترا، وأن الدخول بالبطاقة الشخصية فقط، مع توفير كراسي وشمسيات وحمامات وغرف خلع ملابس.

وأكد أن الشاطئ المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة آمن بنسبة 100%، كاشفًا أن المحافظة اتخذت شروطًا قاسية وملزمة على مؤجر شاطئ النخيل مع توفير كافة عوامل الإنقاذ، وتجنب دخول أي فرد إلا من خلال البوابات الخاصة بالشاطئ.

ولفت إلى أن متوسط حالات الغرق سنويًا في الإسكندرية تتراوح بين 70 إلى 100 حالة، مشيرًا إلى أن المحافظة شددت على مستأجري الشواطئ عوامل الإنقاذ، وضرورة توافر المنقذين لتخفيض عدد حالات الغرق، موضحًا أن 60% من حالات الغرق تحدث في غير المواعيد الرسمية التي تمتد من 8 صباحًا حتى الغروب.

خطة تطوير المنتزه



ولفت إلى أنه تم مواجهة الشائعات التي كانت تواجه كل مشروع يتم الإعلان عنه داخل المحافظة بالعمل الجاد وتنفيذ المشروعات، مضيفا أن يتم إنجاز المشروعات مثل نفق 45 الذي واجه العديد من التحديات والتشكيك في إنشائه.

ونوه إلى أنه يتم العمل حاليا في ملف الهوية البصرية للمحافظة بالتعاون مع الجامعة الألمانية، مشددا على أن الجامعة ستعمل على تاريخ المحافظة وهو 3 آلاف سنة قبل الميلاد وعمل فحص وإضافة التراث والهوية الخاصة بالمحافظة.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن أعمال التطوير مستمرة داخل المحافظة، منها الكورنيش والحدائق، لافتا إلى أن ملف المنتزه شهد جدلا كبيرا على منصات السوشيال ميديا والقول بأن الدولة تريد هدم التراث وهذا عار تماما من الصحة ولكن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتطوير وإعادة المنتزه كما كانت والآن تعود حاليا كما كانت قديما ولازال تتم أعمال التطوير.

ولفت الشريف، إلى أن المنتزه ستشهد إنشاءات ضخمة وبشكل راقي تصلح للسياحة الأجنبية والأوروبية للسنوات المقبلة وأيضا السياحة الداخلية، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد.