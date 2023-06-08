مدرسة عربية تمنع المُعلمات من الإنجاب

أثار قرار غريب بأحد المدارس في الأردن جدلا كبيرا، وانتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لانتهاك القرار حرية المعلمات في المدرسة، وتقييدهم بموعد محدد للإنجاب وهو خلال العطلة الصيفية.

نشرت المدرسة قرار مختوم وعلقته على جدرانها، طالبت فيه إدارة المَدرسة، المعلمات العاملات لديها بضرورة تنسيق الإنجاب خلال العطلة الصيفية، والتي تبدأ في 27 من شهر يونيو وتستمر لمدة 3 أشهر.

انتشر القرار مثيراً حالة من الجدل وموجة انتقادات لا سيما لجهة تدخل تلك المدرسة في أدق تفاصيل الحياة الخاصة.

تدخلت وزارة التربية والتعليم الأردنية، وعلقت على الواقعة فوراً، مؤكدة بشكل رسمي رفضها لهذا الكتاب الصادر عن المدرسة الخاصة، الذي دعا إلى ضرورة "تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف"، وفقا لما ذكرته "العربية نت".

وأعلنت الوزارة أنها تتابع الكتاب الصادر عن المدرسة، معتبرا أنه تصرف فردي بحق المعلمات، ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن.

ولفتت الوزارة، إلى أن فريقا من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.