نتيجة التحقيق في فيديوهات تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة التحقيق في فيديوهات تدعي تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

قرَّر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح تحقيقات عاجلة في مقاطع الفيديو المتداولة التي تزعم تسريب أحد أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة امتحان الفيزياء للثانوية العامة، لأسئلة الامتحان في الدروس الخصوصية.

وجَّه وزير التربية والتعليم بفحص الفيديو المتداول لمدرس يتهم زميله مدرس الفيزياء بتسريب امتحان الثانوية العامة في المراجعة النهائية لطلاب في الدروس الخصوصية، وفحص فيديوهات المراجعة.

نتيجة التحقيقات في تسريب امتحان الفيزياء:

أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة التحقيقات في قيام أحد أعضاء اللجنة المراجعة للامتحان بتسريب امتحان الفيزياء.

أسفرت نتائج تحقيقات اللجنة عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان لأن الفيديو الأول المتداول تناول شرح لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الاشعة مثل X و Y، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الرسم الموجود فى الامتحان، كما أن المسميات فى ورقة الامتحان تختلف عن ما تضمنته الفيديو، كما أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الأسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية.

الفيديو الثاني المتداول تناول شرح سؤال لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان فى الأرقام، إذْ كانت شدة التيار المار في الدائرة في الفيديو 2mA بينما في الامتحان كان مكتوبًا على الرسم 0.01A، كما أن أرقام فروق الجهد فى الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة في المسألة وهذا السؤال المتداول بالفيديو يشبه أسئلة من امتحانات سابقة موجودة بالكتب الخارجية.

أوضح متحدث التربية والتعليم أن الشخص محل الادعاء يخضع حاليًّا للتحقيق من قبل الوزارة والجهات المعنية كافة ذات الصلة، نظرًا لقيامه بإعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب بما يتنافى مع موانع مشاركته في لجنة وضع الامتحان.

فيديوهات تزعم تسريب الفيزياء:

تداول أولياء الأمور مقطع فيديو لمدرس يدعى محمد الباسل يتهم مدرس زميله في محافظة البحيرة بتسريب امتحان الفيزياء بالأرقام لطلابه في الدروس الخصوصية ليلة الامتحان بالحل.