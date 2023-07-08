حبس شقيقين وتاجر بتهمة سرقة حقيبة أموال

قررت نيابة المعادى، حبس شقيقين وتاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقيبة أموال من شخص يحمل جنسية أجنبية.

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وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى، عملات أجنبية) من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضاف بسابقة تعرفه على المجنى عليه والإتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى، وأضاف باستبدال المبلغ المالى إلى العملة المحلية من (مالك محل- مقيم بمحافظة الجيزة) وقيامه بتسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه وإنفاقه باق المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية، حيث أمكن ضبط شقيقه وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

كما تم استهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية)، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها وكذا من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبى.

حبس عاطلين متهمين بالغش التجاري

وفي سياقٍ مُتصل، قررت نيابة الأميرية، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الغش التجارى، ببيع زيوت سيارات مستعملة .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر "مقلدين مجهولين المصدر" وكذا ضبط مبلغا ماليا.

وبمواجهتهما قررا بأنهما يقوما بشراء زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدوياً فى جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالى المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.