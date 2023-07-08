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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع أعمال المرافق بقطع أراضي بيت الوطن وسكن كل المصريين

رئيس جهاز العبور
رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع أعمال المرافق الجارية

تابع المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أعمال المرافق لمشروع بيت الوطن ضمن محور قطع أراضى العاملين بالخارج بمدينة العبور الجديدة بإجمالى ٤٦٠ قطعة، موجهاً بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

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وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن إدارة الكهرباء بالجهاز بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قد انتهت من تركيب موزع الكهرباء لتغذية قطع أراضى بيت الوطن بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وذلك استعداداً لإطلاق التيار الكهربائى لقطع الأراضى التى تم الانتهاء من بنائها.

كما تابع المهندس أحمد علي، أعمال البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، سكن كل المصريين، بالحى الـ١٥-١٦، والذى يضم ٦٣٨ عمارة بها ١٥٣١٢ وحدة سكنية، وذلك في ضوء الاهتمام بالمشروعات القومية ومنها سكن كل المصريين بجميع المدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحى وصرف مياه الأمطار بالحى الـ١٥- ١٦ بالمدينة.

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