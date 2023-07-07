5 مسارات اختيارية أمام طلاب الدبلومات الفنية 2023

كشف الدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، عن المسارات الاختيارية أمام خريجي الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية يمكنه الاختيار بين سوق العمل واستكمال الدراسة في الجامعات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023:

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أمس الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة نجاح 64.47 في المائة.

وتعدد تخصصات الدبلومات الفنية، مثل: صناعى، وزراعى، وتجارى، وفندقى، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات)، فضلًا عن وجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية، ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية).

خيارات أمام خريجي الدبلومات الفنية:

عمرو بصيلة مدير إدارة تطوير التعليم الفني

الالتحاق بسوق العمل:

أكد مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية لديهم فرص متنوعة للالتحاق بسوق العمل، وأن وزارة التربية والتعليم تساعدهم على إيجاد فرصة العمل المناسبة من خلال طرق عدة يمكنهم استغلالها.

وأكد الدكتور عمرو بصيلة أن وزارة التربية والتعليم تؤهل طلاب التعليم الفني على مهارات سوق العمل المتغير، فيتخرج عامل لديه قدرة دائمة على التعلم والتطوير.

إنشاء مشروع خاص:

قال الدكتور عمرو بصيلة إن الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية يمكنهم الدخول إلى سوق العمل من خلال إنشاء المشروع الخاص بهم وفقًا للتخصصاتهم.

ونوه الدكتور عمرو بصيلة أن وزارة التربية والتعليم تدرس مناهج ريادة الأعمال لطلاب التعليم الفني حتى يتمكنوا من فتح المشروع الخاص بهم بعد دراسة وافية لعمل مشروع خاص ذي فائدة اقتصادية كبيرة.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة أن وزارة التربية والتعليم تنمح الطلاب فرص الاشتراك في المعارض الجديد، والمبادرات المختلفة للتوظيف، مثل مبادرة "هى تقود" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتشجيع طلاب التعليم الفني على بيع المنتجات لتكون مصدر رزق ونواة لمشروع صغير، كما أنها تساعد الطلاب على تسويق منتجاتهم وتعريف المجتمع بها.

السفر إلى الخارج:

أكد الدكتور عمرو بصيلة مطالبة دول عدة مثل ألمانيا وإيطاليا وفنلندا، بزيادة عدد العمالة المصدرة إليهم من مصر، مشيرًا إلى أن تلك الدول أعربت عن إعجابها بمستوى خريج التعليم الفني المصري، ورأت أن أدائهم متميز وتدريبهم على أعلى مستوى.

التحاق بالجامعات التكنولوجية:

ذكر الدكتور عمرو بصيلة أنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بالمسار الجامعي من خلال الجامعات التكنولوجية دون معادلة بتطبيق نظام 2+2 ليحصل على البكالوريوس، مشيرًا إلى وجود 11 جامعة تكنولوجية حتى الآن مخصصة للحاصلين على الدبلومات الفنية.

وتابع الدكتور عمرو بصيلة أن هناك معاهد فنية خاصة بطلاب الدبلومات الفنية، فضلًا عن المعاهد العليا والكليات والجامعات الحكومية والخاصة.

التحاق طلاب الدبلومات الفنية بالكليات الحكومية:

أوضح الدكتور عمرو بصيلة أن الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية يمكنهم الالتحاق في كليات الجامعات الحكومية والخاصة بعد إجراء معادلة.

وأشار الدكتور عمرو بصيلة إلى أن هذا ليس بجديد لأن بعض الكليات تحتاج عدد ساعات دراسية معينة في كل مادة.

ونوه بان أوائل الدبلومات الفنية 2023 يمكنهم الالتحاق بالكليات دون معادلة باستثناء كلية الهندسة التي لا تستثنيهم من إجراء المعادلة.







