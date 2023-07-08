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السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الزراعة المصري
وزير الزراعة المصري واللبناني

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،اليوم، عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني وبحث معه سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان في المجالات الزراعية المختلفة ومنها تدعيم التكامل الزراعي بين البلدين والتعاون في مجال زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعى بين البلدين الشقيقين.

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وبحث الوزيران آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكى للأشقاء في لبنان، وكذلك تحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والذكاء الاصطناعي وأيضا مكافحة العفن البني في محصول البطاطس.

وزيرا الزراعة في مصر ولبنان

ومن ناحيته أعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء نظيره المصري مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر والبناء مع وزارة الزراعة المصرية كما توجه بالشكر نيابة عن حكومة بلاده إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان.

حضر اللقاء الدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات وزارة الزراعة في مصر ولبنان.

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