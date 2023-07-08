توزيع درجات امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية غدًا الأحد، الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (الرياضيات).

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

مواصفات امتحان علم النفس 2023:

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة امتحان علم النفس والاجتماع ورقيًا في 2097 لجنة تقليدية مؤمنة ومراقبة في المدارس.

ويجرى امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على توزيع كتيبات المفاهيم.

ويحتوي امتحان علم النفس والاجتماع في الثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات العقلية، بنسبة 30 في المئة للأسئلة السهلة و30 في المئة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المئة للأسئلة الإبداعية.

توزيع درجات امتحان علم النفس 2023:

ويتضمن امتحان علم النفس والاجتماع في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المئة، و85 في المئة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت.

ويحتوي امتحان علم النفس والاجتماع في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتين، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

ويبلغ المجموع الكلي لمادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية 60 درجة، على أن تكون الدرجة الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويتضمن امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 26 سؤالًا، بينها: سؤالين مقاليين مخصص لهما أربع درجات، 44 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 56 درجة.