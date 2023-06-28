أسرار جديدة في ثورة تطوير التعليم الفني (حوار)

ثورة شاملة تقودها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني والنهوض به ليرتقى نحو العالمية من أجل تخريج عمالة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية.

بخطوات راسخة وخطط محكمة، تمضي وزارة التربية والتعليم قدمًا في هدوء نحو تحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى التعليم الفني باعتباره البنية الأساسية للصناعات التي تعد أساس التقدم الاقتصادي.

وعن موقع مصر الحالي في استراتيجية تطوير التعليم، والخطط المستقبلية، تحدث الدكتور عمرو بصيلة مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية في حوار صريح مع بوابة الوفد الإلكترونية.

وأكد الدكتور عمرو بصيلة أن وزارة التربية والتعليم تمضي قدمًا في جميع محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني، مشيرا إلى دراسة جميع المشكلات التي تواجه المنظومة والعمل على علاجها.

استراتيجية تطوير التعليم الفني

حوار بوابة الوفد مع عمرو بصيلة

إلى أين وصل قطار تطوير التعليم الفني؟

انطلقت استراتيجية تطوير التعليم الفني عام 2018 بالاعتماد على خمسة محاور رئيسية، وتمكنت وزارة التربية والتعليم من قطع مسافات كبيرة في كل منها على حدة خلال خمس سنوات.

واشتملت تلك المحاور على تحسين الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني "اتقان" وقد صدر قرارًا جمهوريًا بإنشائها، ويتم حاليًا تنظيم اللوائح المنظمة لعملها داخل جمهورية مصر العربية.

وتتضمن محاور الاستراتيجية تبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وبالفعل طبقت وزارة التربية والتعليم ذلك، وتتوسع فيه وطورت المناهج بنسبة كبيرة.

أما المحور الثالث فهو تحسين مهارات المعلمين، وتعمل وزارة التربية والتعليم على ذلك من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني وإنشاء إدارة مركزية لتدريب المعلمين.

وتتضمن المحور الرابع مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير العملية التعليمية، وبالفعل أشركنا قطاع الأعمال في وضع المناهج أو اختبارات الدبلومات الذي أصبح فيها ممثل دائم من سوق العمل للتأكد من مدى كفاءة خريج التعليم الفني، بالإضافة إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها.

أما المحور الخامس، فهو تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني، وقطعت وزارة التربية والتعليم شوطًا كبيرًا في ذلك، وخير دليل التزاحم على التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولا تزال تبذل قصارى جهدها لتحسين الصورة الذهنية غير الجيدة في التعليم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي.

ما خطة الوزارة لتغيير نظرة الشعب لمدارس التعليم الفني؟

ترتكز خطة وزارة التربية والتعليم في تغيبر الثورة النمطية للتعليم الفني على عدة محاور، أهمها التحدث إلى الإعلام لتعريف الشعب بما يحدث من تطوير، وزيادة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال ما يتم إنجازه، بالإضافة إلى إجراء تعاقدات مع شركاء النجاح والجوانب الألمانية والأمريكية من خلال الاستعانة بالخبراء الأجانب لتغير الصور النمطية غير الإيجابية، وإنشاء فيديوهات لتعريف المجتمع بما يجرى على أرض الواقع من تطوير للتعليم الفني، فضلًا عن الاهتمام بجودة الخريج نفسه.

تغيير جذري في مناهج التعليم الفني

عمرو بصيلة مدير تطوير التعليم الفني

هل هناك تغيير في مناهج التعليم الفني لتواكب متطلبات سوق العمل؟

نعم، هناك تغيير جذري في المناهج الدراسية لجميع أنواع التعليم الفني بمختلف تخصصاته، وبالفعل تم الانتهاء من تغيير نحو 70 في المائة من تلك المناهج، ومن المقرر انتهاء تطوير كل المناهج الدراسية خلال العام الدراسي 2024-2025.

من الشائع أن طلاب التعليم الفني لا يتقنون اللغات الأجنبية، هل هناك اهتمام بتدريس اللغة الانجليزية في تلك المدارس؟

هناك اهتمام كبير للغاية باللغة الإنجليزي والألمانية والصينية في مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته.

تخصصات جديدة في التعليم الفني

حوار بوابة الوفد مع عمرو بصيلة

ما خطة الوزارة لتطوير التخصصات في مدارس التعليم الفني؟

تحدث وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية بعد الاتفاق مع القطاع الخاص ومعرفة التخصصات المطلوبة؛ لأنه لم يعد هناك مثلا حاجة إلى السكرتارية، ولكن تزايد الطلب على المبيعات sale والتسويق marketing وتجارة التجذئة.

ما هي أحدث التخصصات الجديدة التي تطلبها سوق العمل؟

التعليم الفني يضم الكثير من تخصصات مهن المستقبل، مثل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة والرقمنة والحلي والمجوهرات وغيرها من التخصصات المطلوبة في مصر.

هل هناك خطة لإدخال الوسائل التكنولوجية في عملية التعليم الفني بالتوازي مع التعليم العام؟

بالطبع هناك إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم الفني بحسب طبيعة التخصص، فمثلا طلاب مدارس تكنولوجيا المعلومات يعتمدون في الدراسة على التابلت واللاب توب.

البعض يخشى من إلحاق أبنائه بمدارس التعليم الفني ظنا منهم أنه سيفسد سلوكهم.. هل للمدارس دور في إعادة تقويم سلوك الطالب؟

نعم من خلال إجراءات تدريبات للمعلمين والإخصائيين الاجتماعيين لإعادة تقويم سلوك الطالب المشاغب، فضلا عن الاستعانة بقوات الدفاع الشعبي من خلال مدارس التأسيس العسكري التي بلغ عددها حتى الآن مائة مدرسة؛ لتحسين الناحية الانضباطية، وبالفعل أثبتت تلك التجربة الممتازة كفاءتها وأتت ثمارها بشكل ملحوظ في تحسين مستوى الطلاب وارتفاع نسب الحضور بمدارس التعليم الفني.

ما هي عوامل جذب طلاب الشهادة الإعدادية لمدارس التعليم الفني؟

توجد عوامل متعددة لجذب طلاب الشهادة الإعدادية لمدارس التعليم الفني ومنها: توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب بصفة عامة من حيث تعدد الأنشطة ونوعية التعليم الغالب عليه الطابع العملي، وتحديث المعامل والورش في المدارس، وعقد اتفاقيات متعددة لحصول على فرص عمل بعد التخريج، والتعاون مع دول متعددة لتصدير العمالة الفنية إلى الخارج.

تصدير خريجي التعليم الفني للخارج

حوار بوابة الوفد مع عمرو بصيلة

ما الدول التي تم الاتفاق معها لتصدير خريجي التعليم الفني إليها؟ وكيف يرون مستوى الخريج؟

هناك عدة دول طالبت زيادة عدد العمالة المصدرة إليهم من مصر، مثل ألمانيا وإيطاليا وفنلندا، وتلك الدول أعربت عن إعجابها بمستوى خريج التعليم الفني المصري، ورأت أن أدائهم متميز وتدريبهم على أعلى مستوى.

هل طالبت تلك الدول خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية فقط أم جميع التخصصات؟

في الحقيقة تلك الدول طالبت خريجي التعليم الفني بمختلف أنواعه.

تطوير التعليم التجاري

عمرو بصيلة مدير تطوير التعليم

حظى التعليم التجاري باهتمام بالغ تلك الفترة ليواكب تطورات العصر، هل ستتغير طبيعة التخصصات كما يحدث في الجامعات؟

بالفعل نعمل على تطوير التعليم التجاري بشكل يواكب متطلبات العصر التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل الحالية؛ لذلك غيرنا مسمى التعليم التجاري إلى Fin Tech أو تكنولوجيا المالية.

متى يبدأ تطبيق المسمى الجديد للتعليم التجاري؟

يبدأ تطبيق المسمى الجديد للتعليم التجاري بعد الانتهاء من تطوير جميع المناهج الدراسية الخاصة به في العام الدراسي 2024-2025 بحسب الخطة الموضوعة.

هل يوجد خطة لتغيير نظام امتحانات الدبلومات الفنية؟

بالطبع، بدأنا تطوير امتحانات الدبلومات الفنية بالتوازي مع التعليم العام، فهناك ممثل لسوق العمل في الامتحانات العملية والمعملية للدارسين بمنهجية الجدارات والتعليم المزدوج، حتى يختبروا المهارات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل.

وبالنسبة للامتحانات التحريرية.. هل هناك تطوير لفلسفة التقويم؟

طبقت وزارة التربية والتعليم نظام البوكليت منذ العام الدراسي الماضي على امتحانات الدبلومات الفنية، لتقليل الغش وحماية أوراق الطلاب، كما نعمل على تطوير نظام التقييم باستمرار وتطوير أسلوب وضع الأسئلة؛ لقياس مخرجات التعلم.

كيف تقيّمون نتائج امتحانات الدبلومات الفنية؟

نحلل نتائج امتحانات الدبلومات الفنية، ونحدد الشرائح المختلفة لنسب النجاح، من أجل تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب والعمل على وضع حلول لها.

آلية سد عجز المعلمين في التعليم الفني

ما هي نقاط الضعف في التعليم الفني؟

تعاني مدارس التعليم الفني من عجز شديد في المعلمين يصل إلى 16 ألفًا أغلبهم تخصصات فنية، ونحاول التغلب على ذلك بإشراك القطاع الخاص في تدريب الطلاب بجميع أنواع التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

كما أن إمكانيات مداس التعليم الفني ليست الأفضل، لكن نستعين بشركاء النجاح لتطوير المنشآت التعليمية والمناهج الدراسية، ونسعى لاستغلال المعدات في إنتاج سلع تباع في الأسواق وتدر دخلًا ماديًا يستخدم في التطوير.

هل تسعى الوزارة لتعيين معلمين لسد العجز في مدارس التعليم الفني؟

خاطبت وزارة التربية والتعليم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لسد عجز المعلمين في مدارس التعليم الفني بصفة عاجلة، وقد وعد بتنفيذ ذلك لإنجاح تطوير التعليم الفني.

وهل تشترط الوزارة الحصول على شهادة تربوي لمعلمي التعليم الفني؟

يفضل الحصول على شهادة تربوية، ولكن الأولوية تكون لشهادة التخصص الفني، وفي حالة عدم الحصول على شهادة تربوي يلتحق بدبلومة تربوية لطرق التدريس الحديثة.

ما نسبة التحاق طلاب التعليم الفني بسوق العمل؟

خريجو الدبلومات الفنية لديهم فرص متنوعة للالتحاق بسوق العمل، وتساعدهم وزارة التربية والتعليم على إيجاد فرصة العمل المناسبة من خلال عدة طرق يمكنهم استغلالها.

تدرّس وزارة التربية والتعليم مناهج ريادة الأعمال لطلاب التعليم الفني حتى يتمكنوا من فتح المشروع الخاص بهم بعد دراسة وافية لعمل مشروع خاص ذي فائدة اقتصادية كبيرة بدلًا من انتظار الوظيفة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على تأهيل طلاب التعليم الفني على مهارات سوق العمل المتغير، فيتخرج عامل لديه قدرة دائمة على التعلم والتطوير، ويعرف كيف يخطط لإنشاء المشروع الخاص به.

وتتيح وزارة التربية والتعليم فرص الاشتراك في المعارض الجديد، والمبادرات المختلفة للتوظيف، مثل مبادرة "هي تقود" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتشجيع طلاب التعليم الفني على بيع المنتجات لتكون مصدر رزق ونواة لمشروع صغير، كما أنها تساعد الطلاب على تسويق منتجاتهم وتعريف المجتمع بها، ما يزيد من نسب انتشارها.

كيف يلتحق طلاب التعليم الفني بالمسار الجامعي؟

يمكن لطلاب التعليم الفني الالتحاق بالمسار الجامعي من خلال الجامعات التكنولوجية دون معادلة بتطبيق نظام 2+2 ليحصل على البكالوريوس، وهناك 11 جامعة تكنولوجية حتى الآن مخصصة لخريجي التعليم الفني.

أما الالتحاق في كليات الجامعات الحكومية يتم بعد إجراء معادلة، وهذا ليس بجديد لأن بعض الكليات تحتاج عدد ساعات دراسية معينة في كل مادة.

هل هناك استثناءات لأوائل الدبلومات الفنية في الالتحاق بالجامعات؟

نعم، أوائل الدبلومات الفنية يلتحقون بالكليات من دون معادلة باستثناء كليات الهندسة التي تشترط إجراء معادلة.

هل هناك تقدم ملحوظ في التعليم الفني حتى الآن؟

بالفعل حدث تقدم ملحوظ في التعليم الفني خلال تلك السنوات على المستوى الكمي والكيفي، فزاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني إلى 55 في المئة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد أن كانت 45 في المئة سابقًا

كما حدث تقدم ملحوظ كيفا من خلال وضع منهجية الجدارات لـ 831 من 1300 مدرسة نظامية، فضلا عن إجراء تقييم مستمر للأداء، وإنشاء وحدة مسئولة عن إعداد المدارس للحصول على الاعتماد والجودة، من أجل رفعة التطوير الفني.

خطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حواى بوابة الوفد مع عمرو بصيلة

بالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. هل هناك خطة للتوسع فيها لتشمل جميع المحافظات؟

للأسف الخريطة الاستثماري في مصر تعبر عن فقر بعض المحافظات ما يجعل المستثمرين يخشون من بناء مدارس بها، ولكن وزارة التربية والتعليم تسعى لجذب المستثمرين لإنشاء مدارس من تلك النوعيات بمختلف المحافظات، وبالفعل عقدنا اتفاقات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء 27 مدرسة WE في جميع محافظات مصر.

بالنسبة لمدارس We.. هل هناك تعاقدات مع وزارة الاتصالات بتعيين خريجيها؟

يتم التوظيف للطلاب المتميزين بعد التخرج من مدارس We.

ما عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن؟ وما العدد المستهدف؟

لدينا 52 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن، ودخلت 41 مدرسة حيز الدراسة بالفعل خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، ونستهدف إنشاء 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى 2030.

هل هناك نية لزيادة مصروفات مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

ليس هناك مصروفات للمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لكن تطبّق عليها نفس المصروفات المدارس العادية، وندرس تطبيق مصروفات على بعض المدارس بسبب مطالبات القطاع الخاص، ولكن لا تزال وزارة التربية والتعليم تدرس وضع الضوابط الخاصة بذلك.

ما التخصصات الجديدة التي تسعى الوزارة للتوسع بها في مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

التخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتي تواكب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

متى يبدأ التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

يتم تحديد موعد التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد الانتهاء من دراسة نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات وتحديد الحد الأدنى لمجموع التقديم.

ما عدد خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟ وهل حصلوا على فرص عمل؟

تخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية مئات الطلاب بمهارة عالية كل في تخصصه، وأغلبهم حصلوا على وظائف في القطاع الخاص، ومنهم من سافر للعمل في الخارج.

نصائح لطلاب الشهادة الإعدادية

د. عمرو بصيلة مدير تطوير التعليم الفني

في رأيك، كيف يحدد طلاب الشهادة الإعدادية اختيار المسار الأنسب لهم؟

أولًا أوجه النصيحة للآباء والأمهات؛ لأن الطالب في هذا السن الصغير ليس لديه إدراكًا كبيرًا بتحديد ميوله، ولكن ولي الأمر يريد أن يحقق الهدف الذي كان يسعى له في ابنه فيدخله مسار ليتحق بالكلية التي كان يتمناها سابقًا، لذلك أقول لهم: اعرف قدرات ابنك باعتبار أنك قيّم عليه، وبناء عليه يختار طريقة الدراسة التي تعبر عن ميوله ليبرع ويتفوق فيها.

أما أولانا في الشهادة الإعدادية، أقول لهم: ابحث في ذاتك وقدّم في المدرسة التي تستهويك وتلائم هواياتك وقدراتك، حتى تستطيع النجاح والتفوق والإبداع فيه.