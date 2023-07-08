طيران الجيش السوداني يحلق بشكل مكثف بعد ليلة الاشتباكات

حلّق طيران الجيش السوداني بشكل مكثف، اليوم السبت، في سماء الخرطوم، وذلك بعد ليلة شهدت قتالًا عنيفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة.

مقاتلات الجيش السوداني:

وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" بأن مقاتلات الجيش السوداني حلّقت بشكل مكثف في سماء الخرطوم، وسط سماع دوي متقطع للمضادات الأرضية لقوات الدعم السريع.

وكان الجيش السوداني قد شن الجمعة غارات جوية عنيفة على مواقع الدعم السريع في أجزاء متفرقة تركزت شمال خرطوم بحري بمحيط جسر الحلفايا والدائرة الطبية للدعم السريع بمحيط جسر شمبات، وأحياء المعمورة واركويت شرقي الخرطوم.

وامتد القصف إلى شرقي أم درمان، حيث شهد مبنى الإذاعة والتلفزيون قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا.

وبحسب شهود عيان، تطوّق قوات العمل الخاص بالجيش السوداني مبنى الإذاعة والتلفزيون وتتقدم في أجزاء واسعة في أم درمان.

وفي غربي الخرطوم، أفاد شهود عيان بانتشار كثيف للجيش بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات، الذي لا يزال يشهد مواجهات عنيفة بين طرفي الحرب.

الجيش يتهم الدعم السريع:

وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله أعلن استمرار عمليات التمشيط في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وخرطوم بحري وأم درمان).

وأضاف أن العمليات العسكرية ضد الدعم السريع تمضي وفق ما هو مخطط لها.

وأشار إلى أن استمرار انتشار قوات الدعم السريع في الأحياء السكنية.

واتهم هذه القوات برفض إتاوات على المواطنين في المعابر التي يسلكونها إلى خارج العاصمة.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت في ساعات الليل مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع في أكثر من موقع.

وأفاد مراسلنا بأن الاشتباكات تركزت في محيط القيادة العامة، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى بالخرطوم.