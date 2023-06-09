حجم الاستثمار بالذكاء الاصطناعى يصل لـ1.8 تريليون دولار فى 2030

قال الدكتور أشرف بني محمد، الخبير في سياسات التكنولوجيا، إن القمة التي يعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني داعمًا التطور الكبير الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، حيث إن جزءًا من الهدف الموجود فيها وضع تشريعات وقواعد عامة تسهم في عملية النمو الكبير الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي.

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متوقع أن يصل حجم الاستثمار بالذكاء الاصطناعي في 2030 من 1.5 إلى 1.8 تريليون دولار

وأضاف “محمد”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه متوقع أن يصل حجم الاستثمار بالذكاء الاصطناعي في 2030 من 1.5 إلى 1.8 تريليون دولار، وهذا رقم هائل إذا تطلعنا إلى الاستثمارات الموجودة به.

القمة سوف تبحث موضوعات متعددة من ناحية الاستثمار والنمو والتشريعات

وأوضح الخبير في سياسات التكنولوجيا، أن القمة سوف تبحث موضوعات متعددة من ناحية الاستثمار والنمو والتشريعات التي يجب وضعها حتى تكون المنافسة عادلة بين الدول، إضافة إلى وضع أطر عامة لنمو هذا القطاع.

القمة ستجمع عدة توجهات فكرية متشابهة

ولفت الخبير في سياسات التكنولوجيا، إلى أن القمة ستجمع عدة توجهات فكرية متشابهة، حيث أشار "سوناك" إلى أن هناك دولًا تستخدم الذكاء الاصطناعي لأسباب استبدادية، تحديدًا الصين وروسيا.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) من أهم التقنيات الحديثة التي تغير شكل حياتنا وتأثر على جميع المجالات الحيوية، بما في ذلك الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والترفيه والتعليم والأمن والدفاع وغيرها. ويعد الذكاء الاصطناعي من أكثر التطورات الحالية إثارة للاهتمام، حيث يستخدم في الكثير من الأمور التي تتطلب التفكير والتحليل والتنبؤ واتخاذ القرارات.

ويساعد الذكاء الاصطناعي على الأمور التالية:

- تحسين الكفاءة والإنتاجية: يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة العمل في المصانع والشركات والمؤسسات المختلفة، حيث يمكن استخدامه لتحليل البيانات وتحسين العمليات الإنتاجية وتقليل الأخطاء وتحسين جودة المنتجات.

- توفير الوقت والجهد: يمكن للذكاء الاصطناعي توفير الوقت والجهد المطلوب في الكثير من الأمور، مثل تحليل البيانات والتعرف على الصور والترجمة الآلية، وهذا يمكن أن يزيد من فعالية العمل ويوفر الوقت والجهد اللازمين.

- تحسين الخدمات الصحية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية وتشخيص الأمراض وتحسين خدمات الرعاية الصحية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الصور الطبية والتنبؤ بالأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية.

- تحسين تجربة المستخدم: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم في العديد من المجالات، مثل التجارة الإلكترونية والترفيه والتعليم والتدريب، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تفضيلات المستخدم وتقديم المزيد من الخيارات المناسبة له.

- تحسين الأمن والحماية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الأمن والحماية في العديد من المجالات، مثل الأمن السيبراني والدفاع والتنبؤ بالجرائم والكوارث الطبيعية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة.