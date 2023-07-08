ضبط 41 قطعة سلاح ناري في دمياط

قامت أجهزة وزارة الداخلية بشن حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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ويأتي ذلك في إطارالسعي لأسيوط أكثر أمناً بتضافر الجهود الرسمية والشعبية للوصول لهذا الهدف.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة(مركز شرطة أسيوط).

وأسفرت جهود الحملة الأمنية المُكبرة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (41) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن(15بندقية آلية–

11بندقية خرطوش–15 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (30متهم " لعدد 23منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (5) قضايا"إتجار"فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (5متهمين"لعدد 4 منهممعلومات جنائية").

تنفيذ عدد (458) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط 6 قضايا مُخدرات في دمياط

وفي سياقٍ مُتصل، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط –فارسكور – كفرالبطيخ )وقسمى شرطة (دمياط الجديدة– ثان دمياط - السرو)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (6) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كميةلمخدر الحشيش وزنت 10,750 كيلو جرام -كمية لمخدر البانجو وزنت 9كيلو جرام -كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10كيلو جرام–كمية لمخدر الهيروين–2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 6متهمين لـ "5منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف حملاتها الأمنية من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم والمُجرمين والخارجين عن القانون.

ويشن رجال الشرطة في مصر حملات مُكبرة يومياً من أجل الإيقاع بكافة أشكال الجريمة ومُخالفات القانون الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.