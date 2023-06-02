دورة تدريبية حول أضرار المخلفات الإلكترونية بالفيوم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم برئاسة الدكتور عاصم مرسي وكيل الوزارة، دورة تدريبية حول المخلفات الإلكترونية لتوعية أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية الشباب والطلائع بمراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى المحافظة.



دورة تدريبية حول كيفية التخلص من المخلفات الإلكترونية بشكل صحيح

خلال ذلك نفذت إدارة الشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالوزاره تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دورة تدريبية عن أضرار المخلفات الإلكترونية، وذلك بالقاعة الملحقة بديوان عام المديرية، لتوعية أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الفيوم حول كيفية التخلص من المخلفات الإلكترونية بشكل صحيح وهي المخلفات التي تحتوي بداخلها على العديد من المكونات السامه مثل عناصر الباريوم والرصاص والزنك والزئبق والكاديوم، وتشمل المخلفات الإلكترونية كذلك العديد من الأغراض مثل معدات الصوت والفيديو وأجهزة الكمبيوتر والتليفزيون وجميع مشتملات أجهزة الكمبيوتر ومشغل الأصوات والاقراص المدمجة، بالإضافة إلى ذلك شملت الدورة التدريبية شرح وتوضيح عددا من المحاور ومنها مفهوم المخلفات الإلكترونية وتوضيح أنواع المخلفات الإلكترونية وأضرارها ودور الدولة في المكافحة الآمنة للمخلفات الإلكترونية ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة والتعريف بمخاط وأضرار النفايات الإلكترونية، والتي تتضمن جميع الإلكترونيات التي لم نعد نستخدمها في يومنا الحالي، وأنها لم تعد مفيدة مع متطلباتنا والنفايات الإلكترونية سواء كانت إصدار قديم أو بها خلل أو كسر وأصبحت غير قابلة للاستخدام.

وقامت المدربة صباح روبي بالقاء المحاضرات خلال الندوة، وقامت بتقسيم الشباب الي مجموعات وكل مجموعة قامت بشرح التكنولوجيا في العصر الحجري والعصور القديمة والحديثة والقادمة وما هي أوجه تطور التكنولوجيا في المستقبل، وما هي الثورة الصناعية، بالإضافة إلى عرض العديد من الأسئلة حول ما هي التكنولوجيا في العصر الحديث والمعاصر وما هو الذكاء الاصطناعي وما هو التحول الرقمي وما هو الأمن السيبراني، وفي ختام الدورة التدريبية تم الرد علي جميع الاستفسارات والاسئلة من خلال المدربه، وذلك بحضور المهندس اسامه الجيزاوي وكيل المديريه لشئون الشباب، والمحاسب محمد عمر مدير إدارة الشباب، والمهندس احمد عبد المطلب منسق المبادرة.

دورة تدريبية حول أضرار المخلفات الإلكترونية

دورة تدريبية حول أضرار المخلفات الإلكترونية