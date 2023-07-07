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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

اعتماد جراحة المخ في طب القاهرة كمركز تدريب كامل

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتماد قسم جراحة المخ والأعصاب كمركز تدريب كامل للبرنامج المرجعي للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب WFNS في جراحة المخ والأعصاب. 

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 كشف رئيس جامعة القاهرة عن تقديم منحتين دراسيتين سنويًا لجامعة القاهرة مدفوعة بالكامل بقيمة 6000 دولار لكل مرشح خلال فترة التدريب.

 قال رئيس جامعة القاهرة: "إننا نستهدف سد الفجوة المعرفية ومواكبة أحدث التطورات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، وظهرت مؤشرات التقدم في النجاح خلال السنوات الأخيرة في الوصول إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة نتيجة الارتقاء بالبحث العلمي، والتطوير والتحسين المستمر للعملية التعليمية بما يسهم في تخريج أفضل مستوى من الأطباء ذوي الكفاءة لخدمة المجتمع".

خدمات طب القاهرة:

 قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب القاهرة: "إن الكلية تقوم بدورها المجتمعي من خلال تقديم خدماتها الطبية المتميزة للمجتمع بالمجان، وإعداد أطباء على أعلى مستوى يمتلكون كفاءات مهنية متميزة". 

 أشارت عميدة طب القاهرة إلى أن الكلية لديها معامل مجهزة وفق أحدث المواصفات وتتيح للطلاب التدريب بشكل مباشر مع المرضى، بالإضافة إلى العمل على التخصصات البينية والمتكاملة ومتطلبات الجيل الرابع تتفيذًا لتوجيهات الدكتور الخشت رئيس الجامعة.

 قال الدكتور ناصر الغندور أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الفيدرالى العالمى لجراحات الأعصاب: "إن الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب (WFNS) هو منظمة مهنية وعلمية تمثل أكثر من 30000 جراح أعصاب في جميع أنحاء العالم يستهدفون تحسين رعاية جراحة الأعصاب والتدريب والبحث في جميع أنحاء العالم لإفادة المرضى، وتدريب ودعم تعليم ما بعد التخرج لجراحي الأعصاب الشباب في البلدان النامية وتقديم منح سفر لجراحي الأعصاب الشباب لحضور الدورات التعليمية والزمالات".

يذكر أن كلية طب قصر العيني سبق لها الفوز بجائزة التميز الحكومي كما تم تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد العام الجاري للمرة الثالثة على التوالى، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمى، وتبني المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.

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