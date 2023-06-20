ضبط طالبة بسماعة داخل لجنة امتحانية فى مادة الفرنساوي بنجع حمادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن ضبط حالة غش لطالبة في امتحانات الثانوية العامة، باستخدام الموبايل أثناء تأدية امتحان اللغة الفرنسية، فى لجنة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية المشتركة بالألومنيوم فى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وذكر مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن حالة الغش لطالبة في مدرسة "الدكتور يوسف اسماعيل الألومنيوم نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، تم ضبطها في حالة غش باستخدام الموبايل وتحرر لها محضر رسمي والتحفظ على الهاتف المحمول.

وأوضح بيان وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبه وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.