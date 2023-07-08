المنيا تتابع انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، المتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التحول الرقمي، وتقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات المميكنة بأسرع وقت، وبأعلى معايير الجودة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وتفقد الدكتور هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية ، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل ومتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد.

وذلك لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، والتعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ، من خلال الاستماع إلى مطالبهم لتحسين الخدمة ، والتأكيد على سرعة فحص إجراءات التصالح، واستخراج رخص المباني والهدم ، وغيرها من الخدمات الحكومية والطلبات ، لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين في سهولة ويسر.