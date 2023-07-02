تحرك عاجل من محافظة القاهرة.. القصة الكاملة لواقعة جزار المونوريل

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر قامت بغلق وتشميع محل جزارة أبوعلى بشارع عبد القاهر الجرجانى مع شارع ذاكر حسين بالحى السابع.

وذلك لمخالفته القانون رقم ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون رقم ٥٣ لسنة ٦٦ قانون محال الجزارة وكذلك مخالفة قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون النظافة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية.

لقيامه بالذبح بالطريق العام والتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزء من عمود المونوريل

وكذلك لقيامه بالذبح بالطريق العام والتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزء من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين وتركيب جنش لذبح الأضاحى حيث تم تحرير محضرى إشغال ومحضر بيئة ومحضر طرق ومحضر غلق وإحالته للنيابة العامة .

أكدت محافظة القاهرة أنه بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلاً بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح، ويدعي عبد الحميد سيد على أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأوضحت المحافظة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم الدفع بفرق النظافة للموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه. واستغل جزار أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى تعليق اللحوم على الأعمدة.

وأصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق "لحوم" على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف على العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية فى التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك الغير مسئول والغير حضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة و التي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.