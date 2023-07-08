زيارات ميدانية لنقيب المعلمين لمتابعة «الفرعيات» وحل مشاكل المعلمين

بالتنسيق مع المحافظين..

يواصل خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عدداً من الزيارات الميدانية تضمنت عقد لقاءات مع المحافظين واجتماعات مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية فى عدة محافظات كان آخرها محافظة الفيوم.

أوضح «الزناتى» أن الهدف من تلك الزيارات تنسيق جهود النقابة مع المحافظين لتيسير الخدمات المقدمة للمعلمين، والتأكيد للنقابات الفرعية على ضرورة الوصول إلى قواعد المعلمين فى جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم خدمات النقابة وتعريفهم بالخدمات المستحدثة بما يحقق أقصى استفادة لهم.

وخلال زياراته الميدانية، عقد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب لقاءات مع عدد من المعلمين للاستماع إلى مطالبهم والوقوف على أوضاعهم، وتذليل أى عقبات تواجههم، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للنقابات الفرعية ومنها مستشفى المعلمين بالمنيا ومستشفى المعلمين بكفر الشيخ، بجانب متابعة الخدمات النقابية التى تقدم للمعلمين، فضلاً عن افتتاح العديد من الدورات التدريبية التى تعقدها نقابة المهن التعليمية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية بخصوص استراتيجيات الأمن القومى وصناعة القرار وفن إدارة الأزمات والتفاوض والتطور التكنولوجى وتأثيره على الأمن القومى.

وأعرب الزناتى عن شكره للمحافظين على اهتمامهم ودعمهم الملحوظ للمنظومة التعليمية، مؤكداً أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظات لتوفير الدعم الكامل للمعلمين.

وأشاد المحافظين بدور النقابة فى خدمة أعضائها كونها تمثل صوت المعلمين الصادق للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم والمشاركة بفاعلية فى بناء الوطن ورفعته ما يسهم فى نجاح المنظومة التعليمية فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدين دعمهم لكل الجهود التى تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والدفع بجهود وخطة الدولة فى هذا الشأن.