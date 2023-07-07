فتاة تسدل الستار علي حياتها بسبب مصيف فى الجيزة

أنهت فتاة حياتها، بتناولها مادة سامة داخل غرفتها بسبب خلافات مع أسرتها بعد سفرها إلى المصيف "رأس البر" دون علمهم، في منطقة الجيزة.

فتاة تنهي حياتها بسبب خلافات أسرية بالجيزة

كانت البداية بتلقى ، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من مستشفى القصر العيني بوصول فتاة جثة هامدة إثر تعاطيها مادة سامة، وانتقل رجال المباحث، إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة "مريم"، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الفتاة أنهت حياتها بتناول مادة سامة بسبب خلافات مع أسرتها بعد سفرها مصيف “رأس البر” دون علمهم، ولا شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 اخرين في حادث انقلاب ميكروباص

في سياق اخر ، لفظ 4 أشخاص انفاسهم الاخيرة ، وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 4 أشخاص وإصابة 10 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وفاة سيدة وابنتيها في النزهة

كما وقع حادث تصادم سيارة يقودها شاب فى منطقة شيراتون بالنزهة، وهو ما أسفر عن وفاة سيدة وابنتيها، ونقلت الجثامين إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى فى مساكن الشيراتون فى النزهة، وعلي الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين وفاة سيدة وابنتيها، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.