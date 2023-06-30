نموذج محاكاة لاختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذجًا لاختبار القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023 للتدريب عليه قبل موعد التقديم الفعلي.

وتعلن وزارة التربية والتعليم قريبًا تفاصيل التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023، بعد تحديد الحد الأدنى لمجموع الشهادة الإعدادية الذي يؤهل الطالب للتقديم.

وأعدّ قسم المناهج والخطط الدراسية بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عمل "محاكاة" أو نموذج اختبار للتدريب عليه لمن يريد الالتحاق بإحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

شكل اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

وحدد نموذج المحاكاة شكل اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد.

ويتكون الاختبار من مجموعة أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 50 إلى 60 سؤالًا، ويبلغ زمن الاختبار 60 دقيقة.

وتشمل مجموعات أسئلة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية قياس قدرات الطالب في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والحاسب الآلي، وقدرات عقلية واستعداد مهني.

ويوجد إصدارين من اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحدهم باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، ويحق للطالب اختيار الإصدار الذي يتوافق مع خلفيته الدراسية.

ويكون المصدر الرئيسي لمجموعات أسئلة الاختبار هي المقررات الدراسية للمرحلة الإعدادية [عدا مجموعة أسئلة القدرات العقلية والاستعداد المهني] وتم وضعها بمعرفة خبراء ومتخصصين في المجالات المذكورة.

ويسمح باستخدام الورقة والقلم في المسائل الرياضية باختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وليس هناك حاجة لاستخدام الآلة الحاسبة.

وتشمل البيانات المطلوبة: اسم الطالب كاملًا، والرقم القومي، وكود الطالب من الحكومة الإلكترونية، والمدرسة المتقدم لها الطالب.

ويلزم على الطالب الالتزام بتعليمات أداء الاختبار، ويعتبر الطالب اجتاز الاختبار عند حصوله على 60% فأكثر.

وتظهر نتيجة الاختبار فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة موضحة النسبة التي حصل عليها الطالب في الاختبار.

ولا يدعم نموذج الاختبار العمل على الموبايل ويفضل استخدام الكمبيوتر، أو جعل متصفح الموبايل يعمل بخاصية (موقع سطح المكتب لظهور الصور بشكل صحيح).

للتدريب على نموذج محاكاة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى الجديد 2023-2024 اضغط هنا.