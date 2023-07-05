متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية فى المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، رؤساء المراكز والمدن شمال وجنوب المحافظة ، بالمتابعة المستمرة لخدمات المواطنين المقدمة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة ، من أجل تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين وبأسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة، مشيرا ً المحافظ ، إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، في أجهزة الدولة ومواكبة التحول الرقمى ، وبذل المزيد من الجهود للإرتقاء بمنظومة العمل ، والتيسير على المواطنين.

وتفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان الوحدة المحلية ، للوقوف على مدى انتظام سير العمل ، ومتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد، لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، والتعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ، ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال المركز التكنولوجي، والتأكيد على سرعة فحص إجراءات التصالح ، واستخراج رخص المبانى والهدم وغيرها من الخدمات الحكومية والطلبات ، لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين فى سهولة ويسر.