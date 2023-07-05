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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية فى المنيا

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية فى المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء،  رؤساء المراكز والمدن شمال وجنوب المحافظة ،  بالمتابعة المستمرة لخدمات المواطنين المقدمة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة ، من أجل تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين وبأسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة، مشيرا ً  المحافظ ، إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، في أجهزة الدولة ومواكبة التحول الرقمى ، وبذل المزيد من الجهود للإرتقاء بمنظومة العمل ، والتيسير على المواطنين.

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محافظ المنيا: تصدينا لمحاولة التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

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محافظ المنيا يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الفريق صفى الدين

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محافظ المنيا: التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية

وتفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان الوحدة المحلية ، للوقوف على مدى انتظام سير العمل ، ومتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد، لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، والتعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ، ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال المركز التكنولوجي، والتأكيد على سرعة فحص إجراءات التصالح ، واستخراج رخص المبانى والهدم وغيرها من الخدمات الحكومية والطلبات ، لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين فى سهولة ويسر.

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