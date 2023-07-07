سرقة مبلغ مالي بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالإستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى )عملات أجنبية) من داخل السيارة الخاصةبه حال قيام المشكو فى حقة بمعاينة السيارة للشراء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة ".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأضاف بسابقة تعرفه على المجنى عليه والإتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والإستيلاء منه على المبلغ المالى، وأضاف بإستبدال المبلغ المالى إلى العملة المحلية من (مالك محل- مقيم بمحافظة الجيزة).

وقيامه بتسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه وإنفاقه باقال مبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية، حيث أمكن ضبط شقيقه وبحوزته (جزء من المبلغ المالى) وأقر بعلمه بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

كما تم إستهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية).. وبمواجهته أقربمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها وكذا من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.