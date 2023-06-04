ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، حملات تموينية بمركزي دمنهور والدلنجات ،تحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية ،و سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية ، أسفرت عن ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية

منتهية الصلاحية ،ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و آخر تصرف فى 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ، بالإضافة إلى 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ، و 3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين . وتم إتخاذ

الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .