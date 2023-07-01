أكد الدكتور عمرو بصيلة، مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، زيادة نسبة الطلاب الملتحقين بمدارس التعليم الفني من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن نسبة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني زادت إلى 55 في المئة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد أن كانت 45 في المئة سابقًا.

ونوه مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بأن زيادة نسبة الطلاب الملتحقين يدل على حدوث تقدم ملحوظ في التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الإقبال عليه من طلاب الشهادة الإعدادية.

وألمح مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين مستوى التعليم المقدم للطلاب، وتخريج عمالة على أعلى مستوى، وزيادة الجذب لهذا النوع من التعليم باعتباره عصب الصناعة.

ولفت مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إلى وضع منهجية الجدارات لـ 831 من 1300 مدرسة نظامية في التعليم الفني، فضلا عن تغيير 70 في المائة من المناهج الدراسية لمواكبة تطورات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وذكر مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن هناك عدة عوامل جذب لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتعليم الفني، مثل: التدريب العملي لهم داخل المدارس، ومنحهم حواز مالية، وتقديم خدمات تعليمية متميزة، وتنظيم الأنشطة الرياضة والفنية والثقافية.

وأشار مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إلى أن مدارس الدبلومات الفنية أصبحت تضم الكثير من تخصصات مهن المستقبل، مثل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة والرقمنة والحلي والمجوهرات وغيرها من التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

خطة تطوير التعليم الفني

وانطلقت استراتيجية تطوير التعليم الفني عام 2018 بالاعتماد على خمسة محاور رئيسية، تعمل عليهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوازي.

واشتملت تلك المحاور على تحسين الجودة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني "اتقان"، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين.

وتتضمن محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير العملية التعليمية، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.