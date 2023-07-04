تعرف على موقف مصطفي عبده مع الإنتاج الحربي

فتح مسئولي نادي الإنتاج الحربي باب التفاوض مع مصطفي عبده المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من أجل تجديد تعاقده مع النادي وقيادة الفريق في الموسم القادم بدوري القسم الثاني.

ورحب مصطفي عبده بفكرة التجديد بنادي الإنتاج الحربي إلا أنه طالب تأجيل اتخاذ القرار والتجديد رسميا حيث ينتظر قرار اتحاد الكرة بشأن إقامة دوري المحترفين من عدمه.

وقال مصطفي عبده أن إدارة النادي فتحت معه موضوع تجديد التعاقد وأنه طالب بتأجيل اتخاذ القرار بهذا الشأن لحين وضوح الرؤية بشأن دوري المحترفين.

وكان مصطفي عبده قد أعلن موافقته على إقامة دوري المحترفين مؤكدا أنه سيكون مفيد للكرة المصرية ولجميع الفرق.

وقال إنه لابد من وجود ألاندية الشعبية في دوري المحترفين مؤكدا أن من مساوئ هذا الدوري غياب الأندية الشعبية خاصة أندية الصعيد لضعف إمكانياتها المالية.

وكان مصطفى عبده قد تولى القيادة الفنية لفريق الإنتاج الحربي ، خلفا لحسام عبدالعال المدير الفني السابق للفريق وذلك يناير الماضي.

واستقر مصطفي عبده على الجهاز المعاون له والذي يتكون من «أحمد حسن مكي، مدرب، عبدالسلام نجاح، مدرب مساعد، وأحمد المهدي مديرا للكرة».

ويعد مصطفى عبده من أبرز الأسماء التدريبية في دوري الدرجة الثانية، حيث سبق له قيادة دكرنس وكفر الشيخ واتحاد بسيون والزرقا ومنتخب السويس والمنصورة والحمام وصيد المحلة.