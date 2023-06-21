الدقهلية تناقش أعمال تطوير حديقة الحيوان وشجرة الدر بالمنصورة

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، باللواء ماجد السرت مندوبا عن وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والأستاذة فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية، ونها فهمي مدير عام العلاقات والمراسم، وبدر السيد مدير عام التعاقدات، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والمهندسه ندا قطامش مدير التصميمات بمديرية الإسكان.

وناش الإجتماع التصميمات الخاصة لاستكمال اعمال التطوير لحديقة الحيوان بالمنصورة وايضا استعراض ومناقشة التصميمات الخاصة بتطوير حديقة شجرة الدر بالمنصورة، وذلك تحقيقا لمطلب ابناء المنصورة، مشدداً على ضرورة الاستغلال الامثل لكافة الامكانات المتاحة داخل الحدائق بما يعود بالنفع علي المواطنين ويحقق صالح المحافظة.

وقال إن اعمال تطوير حديقة الحيوان تشمل مناطق خدمات وبحيرة العاب مائية وحديقة حيوانات اليفة ومبيت لها واسواق وسلسلة مطاعم ومنطقة العاب اطفال، واضاف ان اعمال تطوير حديقة شجرة الدر تشمل مطاعم مفتوحة ومنطقة العاب اطفال ومسطحات خضراء وقاعات مفتوحه وفندق موتيل وقاعات متعددة الاغراض وحمام سباحة.

وأشار المحافظ، إلى أن تطوير حديقة الحيوان يراعي الابعاد التي تتمتع بها مدينة المنصورة من حيث انها مقاصد سياحية وطبية وتعليمية وثقافية وفنية وكذلك حديقة شجرة الدر، وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الأعمال السابقة التي تم تنفيذها على الطبيعة حتي الان بحديقة الحيوان حيث يستوعب التصميم الجديد البناء عليها واستغلالها الاستغلال الامثل من خلال وضع خطة متكاملة لإستكمال التنفيذ لمشروع التطوير للحديقة تحقيقا لمطالب أبناء الدقهلية.

وأكد محفظ الدقهية، تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات وسرعة البدء التنفيذ.