السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

منشآت نظام الطاقة في أوكرانيا تُعاني من أضرار جسيمة

منشآت نظام الطاقة
منشآت نظام الطاقة في أوكرانيا

 تُعاني نصف منشآت نظام الطاقة في "أوكرانيا" من أضرار جسيمة، وبعضها الآخر تدمر بشكل كامل ولا يُمكن إصلاحها، هكذا صرح وزير الطاقة الأوكراني، "جيرمان جالوشينكو".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم السبت، أوضح جالوشينكو، في حديث تلفزيوني أن 50% من أنظمة الطاقة الأوكرانية تُعاني من أضرار جسيمة، مؤكدًا تلقي 271 ضربة روسية بمختلف الأنواع على أنظمة الطاقة بالبلاد.

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وأعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في الـ20 من يونيو الماضي، أن نظام الطاقة في أوكرانيا لا يزال يعمل ضمن حالة الطوارئ، مع هوامش أمان منخفضة ومحدودة.

تُجدر الإشارة إلى أن قدرة محطات توليد الطاقة الأوكرانية انخفضت بمقدار النصف مقارنة بالفترة نفسها قبل العام 2022.

زيلينسكي: بعض أعضاء الناتو لا يُؤيدون دخول أوكرانيا للحلف

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن بعض الأعضاء في الناتو لا يُؤيدون عضوية أوكرانيا، لأنهم "خائفون من روسيا"، حسب قوله.

وقال زيلينسكي للصحفيين "قد تكون هناك بعض الصعوبات في الحصول على دعم كل أعضاء الحلف، والبعض ينظرون إلى موسكو وخائفون من روسيا، لكنني أعتقد أن هذه فرصة كبيرة لإظهار شجاعة الحلف وقوته".

ولم يرد زيلينسكي على سؤال بشأن ما إذا كان سيحضر قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.

وأضاف أن أوكرانيا تُريد إشارة واضحة بأنها ستُصبح عضوًا في الحلف، مُشيرًا إلى أنها "تحتاج إلى الدعوة" للانضمام إلى الناتو.

يُذكر أن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، كان قد أعلن في وقت سابق، أن عضوية أوكرانيا في الحلف مستحيلة ما دام النزاع على أراضيها مُستمرًا.

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