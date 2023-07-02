نصائح مهمة للوقاية من أعطال السيارات في الصيف.. فيديو

وجه المهندس أحمد فرج، متخصص صيانة السيارات، مجموعة من النصائح للحماية من التعرض لأعطال السيارات خلال فصل الصيف الذي يتميز بكثرة الأعطال بسبب الحرارة.

وقال إن زيت المحرك أحد العوامل الرئيسية في صيانة المحرك وحمايته من أي مشاكل، موضحًا أنه يجب أن يستخدم صاحب السيارة زيت يحتوي على نسبة اللزوجة التي توصي بها الشركة المصنعة للسيارة.

وأكد أن السيارات تحتاج إلى استخدام نوع أثقل من الزيوت بعد سنوات عدة لإطالة العمر الافتراضي للمحرك قدر الإمكان.

ونصح بزيارة مركز الصيانة حال ظهور صوت غير مألوف في السيارة، خصوصًا في فصل الصيف الذي يعتبر العدو الأول للسيارات بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على جميع أجزاء السيارة.

وأكد أن استخدام مياه الشرب العادية يؤثر بشكل كبير على السيارات ويجب أن يضع صاحب السيارة ما يسمى بالماء الأخضر أو الأحمر، لافتًا إلى أن استخدام مياه الشرب يجب أن يقتصر فقط على حالات الطوارئ.

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد.

نصائح مهمة للحفاظ على السيارات في فصل الصيف

1- تأكد من تعبئة الوقود بانتظام، حيث تتحول الحرارة العالية إلى أعلى استهلاك للوقود.

2- تأكد من تغيير زيت المحرك وفلتر الهواء بانتظام، حيث تزداد حرارة المحرك في فصل الصيف ويحتاج إلى زيت جديد ونظيف.

3- تأكد من صيانة نظام التكييف، حيث يحتاج الجهاز إلى فحص وتنظيف وشحن الغاز، لضمان أن يعمل بكفاءة عالية في فصل الصيف.

4- تأكد من تغيير الإطارات إذا كانت قديمة وتالفة، حيث تتعرض الإطارات للتآكل بسبب الحرارة الشديدة ويمكن أن تتسبب في حوادث إن لم يتم استبدالها.

5- تأكد من تنظيف السيارة بانتظام، حيث تتراكم الأتربة والأوساخ بسهولة في فصل الصيف ويمكن أن تتسبب في تلف الدهان والأجزاء الداخلية.

6- تأكد من تغطية السيارة بغطاء واقي من الشمس إذا كانت ستترك في الشمس لفترات طويلة، لحماية الدهان والأجزاء الداخلية من الأشعة الشمس المباشرة.

7- تأكد من تفحص البطارية وتنظيفها، حيث تتعرض البطارية لضغط حراري شديد في فصل الصيف ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلفها.

8- تأكد من القيادة بحذر وتجنب القيادة بسرعة عالية، حيث تزداد فرصة حدوث حوادث السير في فصل الصيف بسبب الطرق الزحمة والحرارة الشديدة.