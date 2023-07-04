بعيدًا عن الثانوية.. مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

بعيدًا عن الثانوية العامة، يتجه بعض من الطلاب وأولياء أمورهم بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، للتقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية، التي تعتبر بديل مناسب لخريجي الشهادة الإعدادية، الذين لا يرغبون فى الالتحاق بالثانوي العام.

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تعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

ويتكون المنهج الدراسي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة مكونات أساسية، وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.

مدارس التكنولوجية التطبيقية، تعتمد الدراسة فيها على مناهج مطورة بمعرفة العلوم الفنية في مجال التخصص والعلوم الأساسية والثقافية، ويحصل الطالب عند التحاقه بالمدارس التكنولوجية التطبيقية على تدريبات عملية فى مجال تخصصه بشكل دائم.

ويحصل الطالب على شهادة الخبرة من الشريك الصناعي، كما يمتلك فرص كبيرة للتعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي، كما يحصل الطالب بتلك المدارس على شهادة مصرية ذات جودة عند التخرج.

وكذلك الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتطبق المدارس التكنولوجية مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين لذلك.

وبعد الحصول على المعادلة يمكن للطالب أن يلتحق بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والجامعات المصرية المختلف، تعمل المدارس تأهيل الطالب لسوق العمل واحتياجاته.

وتشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصصات عدة، منها: الميكاترونيات، والتشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة، والتصنيع الكهربائي، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وتشغيل المطاعم، وتكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وصناعة الحلي والمجوهرات.

وتوجد الإحدى عشرة مدرسة المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات مصرية، هي: القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية، وتسعى الوزارة لزيادة إنشاء هذا النوع من المدارس وانتشارها في مختلف المحافظات.

توفر تلك المدارس العديد من المميزات للطلاب، الذين تم قبولهم ومن بينها: الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وأولوية تعيين للمتميزين بها، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.