تنشر بوابة الوفد الإلكترونية مميزات الدراسة في مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة في تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

وأقيمت مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة ايفرجرو والوكالة الأمريكية للتنمية.

وتبلغ عدد سنوات الدراسة في مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ثلاث سنوات، يحصل بعدها الطالب على شهادة متوسطة.

مميزات مدرسة ايفرجرو الدولية

١. نظم جودة وفقا للمعايير الدولية .

٢. التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك من القطاع الخاص .

٣. فرصة التعيين بشركات الشريك من القطاع الخاص بعد التخصص للمتميزين.

٤. تقديم تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليا ودوليا.

٥. توفير الزي المدرسي.

٦. مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي خارج المدرسة.

٧. توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب .

٨. الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

٩. أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

١٠. تقديم أنشطة بناء الشخصية في ريادة الأعمال الإرشاد والتوجيه المهني والموسيقى والدراما والرسم. ١١. مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

الفرص المتاحة لخريجي مدرسة ايفرجرو:

١. العمل في مصانع صناعة الأسمدة.

٢. العمل في مصانع الحديد والصلب.

٣. العمل في مصانع صناعة الأسمنت.

شروط التقديم:

١. أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 .

٢. ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023 .

٣. اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

٤. التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية .

شروط القبول في مدرسة إيفرجرو:

١. أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

٢. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي ( اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات ) .

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد المدارس الجديدة، والتي تم إدخالها إلى منظومة التعليم المصرية من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وتعتمد تلك المدارس على مرتكزات أساسية تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.

ويتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة للخريجين وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.