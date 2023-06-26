الحج في زمن الذكاء الاصطناعي.. فيديو

اتسم الحج هذا العام بسمتين بارزتين وهما الذكاء الاصطناعي والتقنية، ولأول مرة أيضا هناك إطلاق لحافلات ترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم تأدية مناسكم بيسر وسهولة.

سخرت المملكة العربية السعودية، إمكانيات تقنية معززة ببنية تحتية رقمية، لتوفير خدمات رائدة للحجاج، وأبرزها بطاقة الحاج وهي بطاقة رقمية تقدم من خلالها العديد من الخدمات المخصصة عبر تطبيق "نسك"، وتساعد بإرشاد التأهيل واستعراض خريطة الحاج ومواقع السكن، كما تتيح تقييم الخدمات ورفع الشكاوى.

ويوجد أيضا السوار الذكي الذي يساعد في توفير كامل المعلومات عن الحاج، وتتضمن حالته الصحية المتعلقة بقياس نسبة الأكسجين في الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقعه ومساعدته.

أما الحافلات الذاتية القيادة فهي لأول مرة في موسم الحج في هذا العام لخدمة الحجيج، وذلك حرصا على توفير تقنيات حديثة مبتكرة تمكن من النقل الصديق للإنسان والبيئة، إضافة إلى وجود تقنية أخرى وهي الروبوت الذكي وهو يستخدم لتحسين مستوى الخدمات في الحرمين الشريفين، وضمان بيئة آمنة صحيا، حيث يعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعالي الدقة بستة مستويات، ما يسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وبدأ الحجاج مناسك الحج اليوم في مشعر منى ويستحب المبيت فيه اتباعًا لسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، وسُمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه، وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى ، إذْ يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من دون جمع، كما سًمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم.

إرشادات لضويف الرحمن أثناء الحج

نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوصايا المقرر اتبعها يوم عرفة سواء في قطار المشاعر المقدسة أو في استغلال الوقت بافضل يوم في العام، وبالنهاية في الوقوف بعرفات والتفويج إلى المزدلفة.

وأوصت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني الحجاج وهم في قطار المشاعر بالتالي:

إتباع إرشادات مسؤولي تشغيل القطار.

تتوفر المصاعد الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الانتباه للفراغ بين الرصيف وعربة القطار، ولا تحاول الصعود للقطار في حال امتلاء العربة.

الحفاظ على إسوارة ركوب القطار، فهي الوسيلة الوحيدة لاستخدام القطار.