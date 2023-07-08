نجع حمادي تنفذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور، رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء من دون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بنطاق مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وقامت الوحدة المحلية لقرية هو، برئاسة محمد عبدالحميد، رئيس الوحدة، من تنفيذ فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث علوى، وذلك فى إطار التعدي بالبناء من دون ترخيص والمخالف للقانون، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن حالة التعدى عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث علوى بمنطقة عزبة الأمير ضرار التابع للوحدة المحلية لقرية هو على مساحة 70 متر مربع، وتم فك الشدة الخشبية، مشيرًا إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأية حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء من دون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية الرحمانية بقيادة عبير عبدالحافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية، حالة إزالة فورية بقرية الصياد التابعة لزمام الرحمانية قبلى، وذلك فى إطار التعدي بالبناء على أرض زراعية مخالفًا للقانون تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن إزالات اليوم تم التصدى إليها أثناء العمل، وهو عبارة عن حفر السملات والقواعد والقاء مونة الأسمنت بها ، جدير بالذكر أن الإزالة هى حفر ووضع قواعد وسملات على مساحة ثلاث قراريط تقريبًا بواقع 525 متر مربع، وتم إزالة وردم القواعد حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشن مجلس قروى الشعانية حملة بقيادة محمد صابر، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعانية، استهدفت طريق مصر أسوان السريع وجوانب الأرصفة والطرقات لرفع القمامة والأتربة من جوانب الطريق ومدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات ورى الأشجار، بأنحاء الوحدة القروية كافة حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

وشدد أنور على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الإشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.