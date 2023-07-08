رفع المخلفات وتجميل الحدائق العامة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

قامت إدارة تحسين البيئة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، برفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير ، الجيش، الثورة، اسيوط ، العريش ، سوق الاربعاء ، المعهد الأزهري، وذلك بنطاق المدينة القديمة

وحرص قسم الكهرباء على صيانة وإصلاح 16 كشاف من كشافات الإنارة العامة بشوارع الجيش ، منطقة عزبة الغطوس بنطاق المدينة القديمة و منطقة خلف مجمع عثمان ابن عفان التعليمي بنطاق المدينة الجديدة

وتابع المهندس محمد على نائب رئيس المركز والمدينة اعمال تجميل الحدائق وإجراء الصيانة لمقاعد الجلوس والتأكد من اضائة الحدائق بصورة كاملة نظرا لكون هذة الحدائق تخدم سكان شرق القناة بالكامل وتتميز باتساع مساحتها،