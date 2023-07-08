الحرب تشتعل بين توتير وثريدز وتصل إلى المحاكم

في الساعات الأخيرة، حبس رجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أنفاسه ، مترقبا بقلق انطلاق منصة ثريدز التي أعلن عنها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، ليتفوق التطبيق الجديد على كل تطبيقات التواصل الاجتماعي بعدما سجل ٧٠ مليون مشترك في اليوم الأول، ولقب بـ"قاتل تويتر".

وتصدر ثريدز، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص لشركة ابل في بريطانيا والولايات المتحدة . وتسابقت العديد من العلامات تجارية مثل بيلبورد وإتش.بي.أو ونتفليكس على إنشاء حسابات لها علي التطبيق الجديد، ففي غضون دقائق من تدشين التطبيق، اثبتوا تواجدهم وكذلك فعل العديد من رؤساء الدول ومشاهير وفنانين عالمين.

وظهر حساب للرئيس عبد الفتاح السيسي، على منصة التواصل الاجتماعي الجديدة "ثريدز"، ويحمل علامة التوثيق الزرقاء، ليحصد الحساب أكثر من 17.2 ألف متابع عقب إعلان الرئاسة المصرية تدشين صفحته بساعات.

ونشر حساب السيسي، نفس الصورة والمعلومات التعريفية الموجودة في حسابه على "اسنتجرام"، والذي يبلغ متابعيه 2.9 مليون متابع على الانستا

ومن جهة اخري ، نشر موقع سيمافور الإخباري بأن موقع التدوينات القصيرة يهدد بمقاضاة ميتا باتهمتها بارتكاب سرقة منظمة وغير قانونية للأسرار التجارية لاطلاق منصتها.

التهديد بالمحاكم والسخريه منه

وقال محامي "تويتر"، أن التطبيق الجديد التابع لشركة ميتا استعان عمدا بالموظفين الذي فصلهم ماسك من تويتر، بهدف تقليد واستنساخ التطبيق، زاعما ان هؤلاء الموظفين نقلوا أسرار "تويتر" إلى "ميتا" التابعة لمارك زوكربيرغ.

لياتي المتحدث باسم تطبيق ثريدز، ينفي هذه المزاعم ، مؤكدا بأنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسين السابقين الذين كانوا يعمل في تويتر.

وسخر ايلون ماسك عبر حسابه على "تويتر"، من التطبيق المنافس له، قائلا: "تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق".

سر نجاح "ثريدز"

اتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة من القرارات المقيدة للمستخدمين، مما تسبب في عزوف العديد منهم والمعلنين عن المنصة. وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا.

وهنا أكد عدد من الخبراء والمحللين ان سر نجاح "ثريدز " اختيار الوقت المناسب لانطلاقه ، والذي جاء بالتزامن مع تعثر تويتر بسبب القرارات الفوضوية الاخيرة ، مما يفسح المجال أمام ميتا ، بإطلاق منصة جديدة منافسة لتويتر لما تمتلكه من موارد مالية ضخمة و مليارات المستخدمين على منصة إنستجرام وملايين المعلنين عليها .

وبسؤال الذكاء الاصطناعي عن سر نجاح تطبيق ثريدز ، كانت إجابته كالتالي يعتبر سر نجاح تطبيق ثريدز هو تركيزه على الاهتمامات الخاصة بالمستخدمين وتوفير بيئة آمنة وخاصة للتواصل والمشاركة، إضافة إلى تصميمه البسيط وسهولة الاستخدام وميزة الخصوصية التي يوفرها للمستخدمين، حيث يمكن للمستخدمين تحديد من يمكنهم رؤية محتواهم ومن لا يمكنهم ذلك، وهذا يجعل التطبيق ملائمًا للأشخاص الذين يرغبون في تبادل المحتوى والتواصل بشكل خاص دون الكشف عنه للجمهور العام.

ومن جهة أخرى من الملاحظ انه لا توجد إعلانات على ثريدز حاليا، وقال زوكربيرغ أنه لن يسعى لتحقيق ربح مالي من التطبيق الجديد إلا عندما يكون هناك مسار واضح للوصول إلى مليار مستخدم، وكتب على ثريدز "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص. لقد حظي تويتر بفرصة للقيام بذلك ولكنه لم ينجح. آمل أن ننجح نحن".