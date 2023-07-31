نتيجة الثانوية العامة 2023|رسوب 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوب 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة في نتيجة الثانوية العامة 2023 وسيعيدون الصف الثالث الثانوي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين؛ لإعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد المتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2023 بلغ 763 ألفا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبا وطالبة الامتحانات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى نجاح 589 ألفًا و723 طالبا وطالبة في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة 2023 بنسبة 78.81 في المائة، مشيرا إلى أن 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات سيؤدون امتحانات الدور الثانى في الثانوية العامة 2023.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام عن العام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 نحو 74.47 في المائة بنجاح 453 ألفًا و596 طالبًا وطالبة من إجمالي 689 ألفًا و745 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيا لهم دوام التوفيق.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

وتتضمنت قائمة أوائل الشعبة الأدبية: سيف علاء الدين محمد صدقى ابراهيم من محافظة القاهرة، وعائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد ابو عاصى من محافظة القاهرة، وعز الدين احمد العوضى رزق من محافظة القاهرة، وعمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة، وفايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة، وفرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية، ومحمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة، ومعاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة، وندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة، ونسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

كما تتضمنت قائمة أوائل الشعبة العلمية علوم: أميمة محمود احمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية، وحسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط، وزياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة، وكريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا، وكريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة، وكيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا، ومحمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية، ومحمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط، ومعاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف، وياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

وشملت قائمة أوائل الشعبة العلمية رياضيات: إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط، وأروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة، وأسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية، وباسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط، وزياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية، ومارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية، ومحمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة، ومحمود أشرف السيد ابو حادى من محافظة الغربية، ومرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة، ومروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.