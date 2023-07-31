والدة الرابع على الجمهورية علمي علوم تسجد شكرًا لله والطالب: بر الوالدين سبيل النجاح

صدحت الزغاريد منزل كريم ناصر عبد الفتاح الطالب بمدرسة بدر الثانوية بالبحيرة، و الحاصل علي المركز الرابع علمي علوم بمجموع 401 درجة.

والتقت (الوفد ) بالطالب الذي أكد أن الاعتماد علي الله وبر الوالدين أولي خطوات النجاح، بالاضافة إلي الانتظام في المذاكرة أولا بأول ، مشيرًا إلى أن رغبته هي الالتحاق بكلية الطب.

ووجه نصائج للطلاب الذين سيلتحقون بالثانوية العامة العام القادم، داعيًا الطلاب للهدوء الشديد والمذاكرة بانتظام بالاضافة إلي البعد عن التوتر والقلق حتي يتمكنوا من تحقيق حلمهم .

ويقول والده والذي يعمل مدير إدارة بشركة خاصة:"إن نجله دائم التفوق طوال المراحل التعليمية السابقة، وأن سعادته لاتوصف بتفوق نجله.

وتقول والدته والتي تعمل مدرسة لغة انجليزية، فور علمي بتفوق نجلي وحصوله على المركز الرابع على مستوي الجمهورية سجدت لله شكرًا، وأضافت ان هذا التفوق هو حصاد مجهودات طويلة وكفاح ليس هذا العام فقط بل طوال سنوات الدراسة.

وأكدت ان نجلها وبشهادة جميع المدرسين يتميز دينا وخلقًا وعلمًا.