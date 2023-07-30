رسميًا|وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم الأحد، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مكتبه بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، يجري وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023 في جميع الشعب لتهنئتهم بالنتيجة والتفوق على أقرانهم.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

وقال وزير التربية والتعليم: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياه العمليه ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزاره التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ويعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا الإثنين في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق فوق الـ95 في المائة.

وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وبانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.

ويفتح مكتب التنسيق باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بنحو 72 ساعة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد الإعلان الرسمي على الموقع الرسمي لها.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (اضغط هنا).



