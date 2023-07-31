زياد الرابع على الثانوية:"كنت مرعوب ومتوقعتش التفوق"

"

أكد الطالب زياد محمد سعد حماد الحاصل على الترتيب الخامس على مستوى الجمهورية علمى رياضة والطالب بمدرسة العبور الثانوية بنين انه يهدى نجاحه لوالده الذى يعمل تاجرا بسوق العبور ولوالدته التى سهرت الليالى من اجله .

مشيرا إلى أنه كان يذاكر قرابه الثمان ساعات فى اليوم وأنه يحلم بالإلتحاق بكلية هندسة والعمل فى مجال الهندسة والحاسبات.

واضاف زياد إلى أنه كان يعتمد على الدروس الخصوصية بشكل كبير وأنه لم يكن يكن يكن يتوقع هذا الترتيب ولكنه كان. يتوقع الحصول على مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة.

معقلا بقوله انا كنت مرعوب ولما

الوزارة بلغتنى ارتحت نفسيا .

وقال : والدتى طارت من الفرحة بعد ما عرفت انى من الاوائل

انا والد زياد فقال الفرحة اللى فرحتها ملهاش وصف

اول مرة افرح الفرحة الهيستيرية دى .. فرحت فرحة غريبة الشكل الواحد مش عارف يضحك والا يعيطش .. عور غريب أن الثمرة بتاعتك لها وضع مختلف

أن ربنا كلل نجاحك ومجهودك

واضاف كنت متوقع لأبنى التفوق وكنت بقول له الوزير هيتصل بيك

وقولتله ربنا هيراضيك

ربنا سبحانه وتعاله امره وتوفيقه فى كل شىء

معقلا أن زياد له 5 اشقاء سعد ورغد ويحى وعمرو فى مراحل تعليم مختلفة واتمنى لهم التوفيق